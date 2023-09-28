Kanser hücrelerini bombalıyor

Acai meyvesinin kanser hücrelerini yok ettiği iddia ediliyor. İşte detaylar…

Kanser hücrelerini bombalıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini yok eden acai çileği yapılan araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin de yüzde 86'sını yok ediyor. Acai çileğinin içeriğindeki antioksidanlar kanseri önlüyor.

Acai çileği, çoğu insan için kilo vermesinde de etkili oldu. Açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görüyor. Son 10 yıldır tüketilen ve popüler olan Acai çilekleri oldukça kırılgan, bu nedenle Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde yetiştirilmesi güç oluyor. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

DAMARLARI AÇIYOR

İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde damar çeperlerinde meydana gelen tıkanıkların ve kanın pıhtılaşmasının önlenmesinde oldukça etkilidir. Damar sağlığı üzerine göstermiş olduğu bu olumlu etki ile kalbin sağlıklı bir şekilde tüm vücuda kan pompalamasına yardımcı oluyor.

ENERJİ POMPASI

Yapısında bulunan antioksidan maddeler sayesinde birçok enerji içeceklerinin vücudumuzda yaratmış olduğu etkiden çok daha iyisini ve daha sağlıklısını tek başına sağlayabilmektedir.

Vücuda enerji sağlamasına karşın şeker oranı düşük bir gıda maddesidir ve vücuda vermiş olduğu enerji şekerden gelmez. Kalbin, vücudun tamamına sağlıklı ve düzenli bir şekilde kan pompalamasına yardımcı olan Acai çileği vücudun tüm hücrelerinin zararlı toksin maddelerden temizlenmesinde etkin rol oynar. Böylece vücut yorgunluğunun giderilmesine, bireyin yorgunluk halinin ortadan kalkmasına ve bireyin kendini daha enerjik hissetmesine neden olur.

KANSERİN BELASI

Yapılan bilimsel araştırmalara konu olmuş bir meyve. Bu araştırmalar arasında kanser de bulunmaktadır. Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda Acai çileğinin mesane kanserine neden olan kanserli hücrelerin gelişimini engellediği ispatlanmıştır.

Kanserli hücrelerin gelişimini büyük bir olasılıkla yüksek antioksidan özelliği sayesinde gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Mesane kanserinin yanı sıra yüksek antioksidan kapasitesi ve yüksek lif içeriği ile kolon kanserinin ve löseminin önlenmesinde de etkilidir.

2006 yılında Florida Üniversitesinde Acai çileği ektraktı ile yapılan bir çalışmada içerisinde bulunan antioksidan maddelerin (C3G) lösemili hücrelerin apoptotik ölümünü tetiklediği tespit edilmişti.


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