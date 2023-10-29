Kanser kalkanı iki dost besin

Kansere karşı koruyuculuğu yüksek olan besinler, düzenli tüketildiğinde kanserin önünü kesiyor. İşte iki dost besin ve verdikleri kanser mücadelesi...

Kanser kalkanı iki dost besin

Editör: Hamza Özalkuş

Yapılan yüzlerce araştırma bazı besinlerin kanseri önlediğini ortaya koydu. Pazı ve sarımsak da o besinlerden.

Pazı en bilindik iki antioksidan için kaynak: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcı oluyor.
Kansere neden olan toksinlerden diğer hücreleri koruyor, inflamasyonu azaltıyor, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltıyor.

Ancak bunu yaparken pazının tüketilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, “yaprakları kökünden kesin, soğukken sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümünü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.” diyor.

PAZI İLE SARIMSAK GENÇLEŞTİRİYOR

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminlerini bünyesinde barındırıyor. Sarımsak ayrıca sigaranın zararlarını indirgiyor ve ayrıca kan yağlarını azaltıp, kan pıhtılaşmasını önlüyor, tansiyonun düşmesini sağlıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hipermetropi ameliyatı gerekli mi Sağlık
Hipermetropi ameliyatı gerekli mi
Cumhuriyet’in yüzüncü yıl coşkusu tv100’de yaşanıyor. 100. yıla özel yayın bu akşam saat 20.00’de Gündem
Cumhuriyet’in yüzüncü yıl coşkusu tv100’de yaşanıyor. 100. yıla özel yayın bu akşam saat 20.00’de
Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı Spor
Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Cumhuriyet’in 100.yılında Anıtkabir’de büyük ayıp. 'Her yer Tayyip her yer Erdoğan' sloganı attılar Gündem
Cumhuriyet’in 100.yılında Anıtkabir’de büyük ayıp. 'Her yer Tayyip her yer Erdoğan' sloganı attılar
Arda Turan çalıştığı en iyi hocayı çalıştı. Herkes ters köşe oldu Spor
Arda Turan çalıştığı en iyi hocayı çalıştı. Herkes ters köşe oldu
Çarşaflı kadın Atatürk'ün sesini duyunca "kafirler için yaşasın cehennem" diye bağırdı Gündem
Çarşaflı kadın Atatürk'ün sesini duyunca "kafirler için yaşasın cehennem" diye bağırdı
Uzman isim 5 liralık madeni paranın basılmasının asıl nedenini açıkladı Ekonomi
Uzman isim 5 liralık madeni paranın basılmasının asıl nedenini açıkladı