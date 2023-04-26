Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?

Kansere çare bitkiler ve besinle doğada gizli. Kuru meyvelerde onlardan biri. Peki, hangi kuru meyveler kanseri önleyebilir? İşte yanıtı…

Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?

Son yıllarda bitkisel içerikli tabletler ve bunların merdiven altı üretimleri birçok insanda sağlık sorununa ve ölümlere neden oldu. Aslında meyvelerin tabletleri yerine kurutulmuşlarını ya da tazelerini tüketmek en sağlıklısı. Birçok araştırmanın sunulduğu Dünya Kuru Yemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nde de kuru meyvelerin yararları anlatılmıştı. Kuru meyvelerin kanserle savaşmada etken, metabolik hastalıklarda ve kalp sorunlarında yardımcı olduğu kanıtlanmıştı.

Kongreye katılan Dr. Daniel Gallaher’a göre lif, vitamin ve mineral kaynağı olan kuru meyveler aynı zamanda düşük glisemik indeksli ve bu özelliği sayesinde farklı metabolik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabiliyor.

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Gary Williamson da kuru meyvelerin içerdiği polifenollerin kalp hastalıklarında koruyucu özelliklerinin yeni bir araştırmalarında daha ortaya çıktığını açıklarken Atina’daki Harokopio Üniversitesi’nden Dr. Andriana Kaliora da araştırmalarında kuru meyvelerin bazı kanserlerin önüne geçtiğini bulduklarını söyledi. Ayrıca ailelerin çocuklarına yüksek şeker içeren ve liflerden yoksun meyve suları yerine kuru meyve vermeleri öneriliyor.

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