Kanser pandemisi yaşanır mı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanlara göre kanserden kaynaklı ölümler, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi. Kanser hastalığındaki artışın, endüstriyel ürünlerle beslenmek ve insan yaşamının uzamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye en sık görülen kanser türleri arasında kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri yer alıyor. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca'ya göre kanser hastalığında erken teşhis, tarama ve tedavi yöntemlerinde gelişme olmazsa hasta sayısının gelecek yıllarda artacağını söylüyor.

Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca "Kanser hastalığında yükseliş trendi bu şekilde ilerlerse, atlattığımız Covid-19 pandemisi gibi kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. 2030 yılında geldiğimizde kanserli hasta sayısı maalesef günümüzdekinden 4 kat daha fazla olacak." dedi.

“KANSER PANDEMİSİNDEN SÖZ EDECEĞİZ”



Prof. Karaca, onkolojik hastalıkların tüm dünyada artış gösterdiğini vurgulayarak, "2007 ile 2010'lu yıllara baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kalp ve damar hastalıkları ölümlerde birinci sıradaydı. 2017 yılına geldiğimizde artık onkolojik hastalıklar yani kanser, maalesef dünyada bir numaralı ölüm sebebi oldu. Hatta trend bu şekilde ilerlerse biz Covid-19 pandemisinden çıktık ama kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki, 2030 yılına geldiğimizde kanser maalesef 4 kat artacak. Dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili önlemleri bugünden almamız lazım. Erken tanı, tarama ve tedavi yöntemlerinde iyileşme gerekiyor. Dolayısıyla kanser önümüzdeki 10 yılda hayatımızda çok büyük rol oynayacak" şeklinde konuştu.

DHA