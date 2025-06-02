Kanser riskini azaltmanın bilimsel yolları açıklandı! Uzmanlardan şaşırtıcı öneriler

Kanser, dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm nedeni olarak her yıl milyonlarca insanı etkiledi. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kanser riskini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Dünyaca ünlü onkologlar, kansere karşı korunmak için uygulanabilir ve etkili önerilerini paylaştı. İşte kanser riskini düşürmek için bilimsel temelli tavsiyeler...

SAĞLIKLI BESLENME: KANSERE KARŞI İLK SAVUNMA HATTI

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, kanser vakalarının yaklaşık üçte biri yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirildi.

WHO’nun Beslenme ve Kronik Hastalıklar Bölümü Direktörü Dr. Francesco Branca, “Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla zengin bir beslenme düzeni, kanser riskini azaltmada kritik bir rol oynuyor” dedi. Özellikle Akdeniz diyeti, kolorektal, meme ve prostat kanseri riskini azaltmada etkili bir model olarak öne çıkıyor.

Dr. Branca, işlenmiş et, yüksek tuz ve doymuş yağ içeren gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi.

Oxford Üniversitesi’nden onkolog Prof. Dr. David Cameron, günde 7 bin adım atmanın 13 farklı kanser türüne karşı koruyucu etki sağladığını belirterek, “Hızlı yürümenize gerek yok, düzenli hareket yeter” diyen Cameron, fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini düzenleyerek kolorektal kanser riskini azalttığını vurguladı.

European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, günde 3 bin 900 adımın bile erken ölüm riskini azalttığını gösterdi.

KALSİYUM VE LİF: KANSERE KARŞI GİZLİ SİLAHLAR

Son araştırmalar, kalsiyum açısından zengin besinlerin kolorektal kanser riskini azalttığını ortaya koyuyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir gözlemsel çalışma, günlük 300 miligram kalsiyum alımının bağırsak kanseri riskini düşürebileceğini gösterdi.

King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tom Sanders, “Süt ürünlerinin yanı sıra susam, haşhaş, konserve sardalye ve kuru incir gibi besinler kalsiyum açısından zengindir” dedi.

Lifli gıdalar da kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadı. Onkolog Dr. Emily Tonorezos, “Günde 30 gram lif, beş porsiyon meyve ve sebze ya da tam tahıllı gıdalarla kolayca alınabilir. Elma, muz, ıspanak ve brokoli gibi yüksek lifli besinler bağırsak sağlığını destekler” dedi.

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, günde 70 gramdan fazla kırmızı et tüketenlerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 5 arttığını ortaya koydu.

SİGARA VE ALKOL: KANSERİN EN BÜYÜK DÜŞMANLARI

Sigara ve alkol, kanser riskini artıran en önemli çevresel faktörler arasında yer aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 90’ı sigara kullanımıyla bağlantılı.

Onkolog Dr. Daniel Landau, “Sigara sadece akciğer kanseri değil, mesane ve ağız kanseri riskini de artırıyor. Sigarayı bırakmak, kanser riskini azaltmanın en etkili yollarından biri” dedi.

Alkol tüketimi de karaciğer ve kolon kanseri riskini artırdı.

Onkoloji Bölümü uzmanları, haftada 3 öğünden fazla kırmızı et tüketiminin ve düzenli alkol kullanımının kanserojen etkilere sahip olduğunu belirtti.

ERKEN TEŞHİS VE TARAMA: HAYAT KURTARICI ADIMLAR

Kanser riskini azaltmanın bir diğer önemli yolu, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programları.

Meme kanseri için 40 yaşından itibaren mamografinin kolon kanseri için 45-50 yaş aralığında kolonoskopi ve akciğer kanseri için risk grubundakilere düşük doz tomografi önerildi.

EGZERSİZ VE ZİHİNSEL SAĞLIK: KANSERE KARŞI GÜÇLÜ BİR İKİLİ

Fiziksel aktivite, kanser riskini azaltmanın yanı sıra tedavi sürecinde de önemli bir rol oynadı.

Harvard Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre, meme kanseri atlatanlarda haftada 3-5 saat yürüyüş yapanların hastalığın nüks riski yüzde 50 azaldı.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden fitness uzmanları, uzun süre oturmanın kanser riskini artırabileceğini, bu nedenle kısa süreli egzersizlerin bile etkili olduğunu vurguladı.

Zihinsel sağlık da kanserle mücadelede göz ardı edilmemeli.

Kanser Savaşçıları Derneği’nden Psiko-Onkolog Elçin Biçer, “Kanser tanısı alan bireylerde moral ve sosyal destek, tedavi sürecini olumlu etkiliyor. Stres yönetimi ve destek gruplarıyla hastalar daha güçlü hissediyor” dedi.

HER ADIM BİR ZAFER

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için büyük değişikliklere gerek olmadığını vurguladı. Günde 7 bin adım, lifli beslenme, sigara ve alkolden uzak durma gibi basit ama etkili adımlar, kansere karşı güçlü bir koruma sağladı.

Prof. Dr. Amy Berrington, “Küçük hareketler birikiyor. Her adım, kansere karşı bir zaferdir” diyerek bireyleri harekete geçmeye çağırdı.

Kanserle mücadelede bilimsel bilgiler ışığında hareket etmek, hem bireysel hem de toplumsal sağlığı güçlendiren bir adım.