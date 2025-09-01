Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif

Son yıllarda, et tüketimi ile kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışmalar, uzun süredir tartışılan bu konuya yeni bir bakış açısı getirdi. Özellikle kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri, kolorektal kanser başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin oluşumunda önemli bir rol oynadı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2015'te işlenmiş etleri "insanlar için kanserojen" (Grup 1) olarak sınıflandırmış, kırmızı etleri ise "muhtemelen kanserojen" (Grup 2A) olarak değerlendirdi. Bu sınıflandırma, 800'den fazla epidemiyolojik çalışmanın incelenmesiyle elde edildi ve her 50 gram işlenmiş et tüketiminin kolorektal kanser riskini yüzde 18 artırdığını gösteriyordu. Ancak son ezber bozan araştırmalar, bu ilişkinin genetik faktörler, demografik farklılıklar ve küresel tüketim paternleriyle daha karmaşık hale geldiğini ortaya koydu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji profesörü Edward Giovannucci, "Kırmızı et tüketiminin kanser riskini artırdığına dair tutarlı kanıtlar var, ancak bu risk, tüketim miktarı ve pişirme yöntemleriyle doğrudan ilişkili. Özellikle kolorektal ve pankreas kanserlerinde, heme demirinin oksidatif hasara yol açtığı görülüyor" dedi. Giovannucci'nin liderliğindeki çalışmalar, 30'dan fazla meta-analizin incelenmesiyle, haftalık 500 gramdan fazla kırmızı et tüketiminin kolorektal kanser riskini yüzde 20-30 oranında artırabileceğini belirtti.

Benzer şekilde, King's College London'dan beslenme uzmanı Tom Sanders, "İşlenmiş etlerdeki nitrit ve nitratlar, N-nitrozo bileşikleri oluşturarak DNA hasarına neden oluyor. Ancak bu risk, Akdeniz diyeti gibi bitki bazlı beslenmeyle dengelenebilir" şeklinde görüş bildirdi.

Sanders'ın araştırmaları, İngiltere'deki kohort çalışmalarında, haftada 3 porsiyondan fazla işlenmiş et tüketenlerde mide ve kolorektal kanser riskinin yüzde 15-25 arttığını gösterdi.

Yayınlanan bir sistematik analiz, 159 ülke ve bölgeden toplanan verilerle, kırmızı et tüketimi ile genel kanser insidansı arasında güçlü bir pozitif ilişki (korelasyon katsayısı 0.798, p<0.001) tespit etti. Bu çalışma, daha önce raporlanmamış kanser türlerini (örneğin karaciğer ve akciğer kanserleri) de kırmızı etle ilişkilendirerek, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi ekonomik faktörleri kontrol ettikten sonra bile ilişkinin anlamlı kaldığını vurguladı.

Araştırmacılar, beyaz et (tavuk ve balık) tüketiminin ise kanser riskiyle negatif veya önemsiz bir ilişki gösterdiğini belirtiyor; örneğin tavuk tüketimi ile genel kanser insidansı arasında korelasyon 0.089 (p=0.288) olarak hesaplandı. Bu bulgu, et tüketiminin kanser riskini artıran asıl unsurun kırmızı etteki heme demir ve pişirme sırasında oluşan heterosiklik aminler (HCA'lar) ile poliaromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) olduğunu destekledi.

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden Dr. Ulrike Peters liderliğindeki bir çalışma, 30.000 kolorektal kanser hastası ve 39.000 sağlıklı bireyin genetik verilerini analiz ederek, kırmızı et tüketiminin genetik varyantlarla etkileşimini inceledi.

Sonuçlar, HAS2 ve SMAD7 genlerindeki varyasyonların, yüksek et tüketenlerde kanser riskini yüzde 30-40 oranında artırdığını ortaya koydu. Peters, "Genetik arka plan, et tüketiminin kanser riskini kişiselleştiriyor. Yüksek risk grubundakiler için diyet değişikliği hayati önem taşıyor" dedi.

Science dergisinde yayınlanan meta-analizde görüldü. 1990-2024 arası 90 prospektif çalışmanın sentezi, işlenmiş et tüketiminin kolorektal kanser riskini yüzde 18 artırdığını, kırmızı etin ise yüzde 10-17 oranında yükselttiğini doğruladı. Öte yandan, bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar sundu.

Örneğin, Nutrients dergisinde yayınlanan bir analiz, uzun takip sürelerinin gözlemsel çalışmalarda et-kanser ilişkisini zayıflattığını öne sürüyor; ancak bu, daha küçük örneklemlere dayanıyor ve IARC'nin küresel verileriyle çelişti.

Giovannucci, "yetersiz örneklem ve confounding faktörlere" bağlıyor ve genel kanıtların riski desteklediğini vurguladı.

Uzmanlar, bu ezber bozan araştırmaların ışığında, haftalık kırmızı et tüketimini 350-500 gramla sınırlamayı ve işlenmiş etleri mümkün olduğunca azaltmayı önerdi.

Sanders, "Bitki bazlı proteinlere geçiş, kanser riskini düşürürken besin dengesini korur" dedi.

Küresel olarak, yüksek gelirli ülkelerde et tüketiminin azalması, kanser yükünü azaltabilir.

Örneğin 2025 GBD analizi, kırmızı et kaynaklı kolorektal kanser yükünün 1990'dan beri yüzde 25 arttığını, ancak diyet müdahaleleriyle 2036'ya kadar düşürülebileceğini öngördü. Bu bulgular, bireysel ve politik düzeyde diyet alışkanlıklarını gözden geçirmeyi zorunlu kıldı.