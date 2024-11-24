Kanser saçan bebek pudraları toplatılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada, talk mineralini kanserojen olarak sınıflandırdı.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yumurtalık kanseri belirtileri arasında şişkinlik, iştahsızlık, pelvik ağrı, kilo kaybı, bağırsak düzeninde değişiklik ve sık idrara çıkma yer alıyor. Özellikle talk içeren pudraların genital hijyen amaçlı kullanımı bu riski yükseltiyor.

TALK’SIZ ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Uzmanlar, talk içerikli ürünler yerine doğal alternatiflere yönelmenin önemini vurguluyor. Mısır nişastası, pudraya alternatif olarak öneriliyor. İngiltere’de birçok kozmetik ürünün artık “talk içermez” ibaresiyle satışa sunulduğu belirtiliyor.

Talk, sadece kanser riskiyle değil, solunum yolları üzerindeki zararlarıyla da dikkat çekiyor. 1990’lı yıllardaki araştırmalar, pudra kullanımının bebeklerde akciğer hasarına yol açabileceğini ortaya koymuştu. Bu nedenle, hassas ciltler için temiz içerikli ürünler öneriliyor.

ONLİNE SATIŞLARA DİKKAT

Marketlerde satıştan kaldırılan talk içerikli pudralar, internet üzerinden hala erişilebilir durumda. Uzmanlar, ebeveynlere online alışverişlerde ürün içeriklerini dikkatlice incelemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Talk içerikli pudraların sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin artan bilimsel veriler, daha bilinçli tercihler yapılmasını gerektiriyor. Uzmanlar, sağlıklı nesiller için doğal ve güvenli içeriklere yönelmenin önemini vurguluyor.