Hatay’ın İskenderun ilçesinde beyin kanseriyle mücadelesini başarıyla tamamlayan 3 yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha Oğuz için duygu dolu bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 14 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuşan küçük Tamer Talha’ya moral vermek amacıyla İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü’nde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Fenerbahçe taraftarları, küçük Oğuz’a çeşitli hediyeler takdim ettikten sonra kulübün renklerini temsilen gökyüzüne yüzlerce sarı ve lacivert balon bıraktı. Aileleriyle katılan çocuklar için de yüz boyama aktivitesi gerçekleştirildi.

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasıyla birleşmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu etkinliğin oğlunun bir hayali olduğunu belirten Oğuz, "Tamer Talha'mızın hayali olan balonları uçurabildiğimiz için çok mutluyuz. Bize bu sürprizi yapan kıymetli Fenerbahçe ailesine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, Tamer Talha’yı tedavi sürecinde de yalnız bırakmadıklarını vurguladı: "Geçen yıl beyin kanserine yakalanan Tamer Talha Oğuz kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düşündük, aileyi de davet ettik. Çok mutluyuz. Hep beraber sarı-lacivert balonlarımızı uçurduk. Yoğun bir katılım oldu. Tamer Talha'ya bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Tamer Talha'yı böyle gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Rabb'im bütün hasta çocuklara şifalar versin."

Hatay'da yaşayan ve tümörü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ameliyatla alınan Tamer Talha’ya daha önce Fenerbahçe’nin 12 futbolcusunun imzası bulunan forma da hediye edilmişti.