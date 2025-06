Kanser savaşında sofranın gücü! Uzmanlardan yaz için beslenme rehberi

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Tedavi sürecinde tıbbi müdahaleler kadar beslenme de kritik bir rol oynadı.

Bilimsel araştırmalar, doğru beslenmenin kanser hastalarının yaşam kalitesini artırdığını, tedavi yan etkilerini azalttığını ve iyileşme sürecini desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Beslenme alışkanlıkları, kanser riskini ve tedavi sürecini doğrudan etkiler. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar, kanser hastaları için bir kalkan oluşturabilir” dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ

Kanser tedavisi sırasında kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisi gibi yöntemler, hastaların enerji ve besin ihtiyacını artırıyor. Ancak bu süreçte iştah kaybı, bulantı, tat değişikliği ve yutma güçlüğü gibi yan etkiler beslenmeyi zorlaştırabiliyor.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden (AICR) Dr. Nigel Brockton, “Kanser hastalarında yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek tedavinin etkinliğini artırır” dedi.

Araştırmalar, iyi beslenen hastaların tedavi yan etkilerine karşı daha dirençli olduğunu gösterdi.

Diyetisyenler, kanser hastalarının bireyselleştirilmiş beslenme programlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı:

“Her hastanın kanser türü ve tedavi süreci farklıdır. Bu nedenle diyet, hastanın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Özellikle kilo kaybını önlemek için sık ve küçük öğünler tercih edilmeli.”

Çakın, hastaların günlük besin tüketimlerini kaydetmelerini ve haftalık kilo takibi yapmalarını önerdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel çalışmalar, kanser hastalarının beslenmesinde bazı temel prensiplerin hayati olduğunu ortaya koydu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nun yayımladığı bir araştırma, lif açısından zengin bir diyetin bağırsak kanseri riskini azalttığını ve tedavi sürecinde bağırsak sağlığını desteklediğini gösterdi.

Dr. Satoko Ugai liderliğindeki bu çalışma, 132.056 katılımcının beslenme alışkanlıklarını inceleyerek, düzenli yoğurt ve lifli gıda tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %15 daha düşük olduğunu buldu.

Ayrıca, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF), bitki temelli beslenmenin kanser riskini azalttığını savunuyor. Imperial College London’dan Dr. Helen Croker, “Sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagillerle zengin bir diyet, kanser hastalarının bağışıklık sistemini güçlendirir ve inflamasyonu azaltır” dedi.

Araştırmalar, özellikle brokoli, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin, içerdikleri antioksidanlarla kanser hücrelerinin oluşumunu baskıladığını gösterdi.

KANSER HASTALARI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kanser hastalarının beslenmesinde şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

Sık ve Küçük Öğünler Tüketin: İştah kaybı yaşayan hastalar için azar azar, sık sık yemek yemek, enerji ve protein alımını artırır. Uzmanlar, “Yüksek kalorili ve proteinli gıdalar, örneğin az yağlı yoğurt, yumurta ve kuru meyveler, bu süreçte faydalıdır” dedi.

Sebze ve Meyve Ağırlıklı Beslenin: Günde en az 5 porsiyon renkli sebze ve meyve tüketimi, antioksidan alımını artırarak serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller. Ancak kemoterapi gören hastalar, bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle çiğ sebze ve meyvelerden kaçınmalı, iyi pişmiş veya kalın kabuklu meyveleri (muz, portakal) tercih etmeli.

Tam Tahıllara Yönelin: İşlenmiş tahıl ürünleri yerine kepekli ekmek, bulgur ve kinoa gibi tam tahıllar, lif içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler. Dr. Walter Willett, “Tam tahıllar, bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek kanser riskini azaltabilir” dedi.

İşlenmiş Et ve Şekerden Kaçının: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş et ürünlerini (sosis, salam, sucuk) Grup 1 karsinojen olarak sınıflandırdı. Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timothy J. Key, kırmızı et tüketiminin haftada 350-500 gram ile sınırlandırılmasını önerdi. Ayrıca, şekerli içecekler ve yüksek yağlı gıdalar da minimumda tutulmalı.

Yeterli Sıvı Alımı: Tedavi sırasında sıvı kaybını önlemek için günde 2,5-3 litre su tüketimi şart. Uzmanlar, kireçsiz ve filtrelenmiş suyun tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çorba, ayran ve komposto gibi sıvılar da hidrasyona katkıda bulunur.

Yasak Gıdalara Dikkat: Kemoterapi alan hastalar, bakteriyel bulaşma riski nedeniyle pastörize olmayan süt ürünleri, küflü gıdalar ve çiğ yumurtadan uzak durmalı. Ayrıca, nar ve greyfurt gibi meyveler, ilaçlarla etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebilir.

PSİKOLOJİK DESTEK VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Beslenmenin yanı sıra, kanser hastalarının ruhsal ve fiziksel sağlığı da önemli. Harvard Tıp Fakültesi’nin yayımladığı bir çalışma, meme kanseri atlatanlarda haftada 3-5 saat yürüyüş veya yoga gibi hafif egzersizlerin, hastalığın nüksetme riskini %20 azalttığını gösterdi. Psikolojik destek ise tedavi sürecinde motivasyonu artırıyor. Dr. Nigel Brockton, “Kanser hastaları, duygusal dalgalanmalara karşı psikolojik destek almalı. Meditasyon ve nefes egzersizleri, ruhsal dengeyi korumada etkili” dedi.

UZMAN DESTEĞİ ŞART

Kanser hastalarının beslenme planı, mutlaka bir diyetisyen ve onkologla birlikte hazırlanmalı.

Uzmanlar, “Kanserin türüne göre beslenme özellikleri değişir. Biyokimyasal analizlerle hastanın durumu değerlendirilmeli ve kişiye özel bir plan oluşturulmalı” dedi. Ayrıca, bitkisel takviyeler ve bitki çayları gibi ürünler, doktor onayı olmadan kullanılmamalı, çünkü bunlar ilaçlarla etkileşime girerek tedaviyi aksatabilir.

BESLENME, KANSERLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR SİLAH

Kanser hastaları için beslenme, sadece bir diyet meselesi değil, aynı zamanda tedaviyi destekleyen ve yaşam kalitesini artıran bir yaşam tarzı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sebze-meyve ağırlıklı, lifli ve proteinli bir beslenme düzeninin kanserle mücadelede önemli bir fark yarattığını gösterdi.

Uzmanlar, hastaların bu süreçte yalnız olmadığını ve doğru beslenme ile tedaviye daha güçlü bir şekilde yanıt verebileceklerini vurguladı. Kanser yolculuğunda sofranız, en büyük destekçiniz olabilir.