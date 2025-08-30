Kanser taramalarında erken teşhis vurgusu

Eskişehir’de kanser taramaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök, Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) stantlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nden Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, vatandaşlara KETEM’lerde sunulan ücretsiz tarama hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde ayrıca mobil KETEM aracı hakkında da bilgi verdi. Bu aracın farklı bölgelerde hizmet verdiğini belirten Bildirici, "Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz taramalardan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.