Kanser taramalarında SMS dönemi başladı

Türkiye çapında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından kanser taramalarına katılımı çoğaltmak için hedefteki vatandaşlara bilgilendirme maksatlı SMS gönderilmeye başlandı.

Konuya dair açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kanser taramalarında erken teşhisin yaşam kurtardığını belirtti.

Yaklaşık 15 milyon vatandaşın kısa mesajlarla bilgilendirileceğini ifade eden Bildirici, "Kanser taramalarında erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın bu mesajları dikkate alarak taramalarını yaptırmaları son derece önemlidir. Eskişehir'de de vatandaşlar SMS'leri alarak sağlık kuruluşlarına başvurmaya başladı. Başvurulan bu kanser taramaları tamamen vatandaşlarımıza tamamen ücretsizdir. 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolorektal kanser taramalarına davet ediyoruz. SMS'inizi aldığınızda vakit kaybetmeden Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize başvurarak kanser taramalarınızı yaptırabilirsiniz" dedi.