Kanser tedavisi gören Tanyeli’den haber var

Pankreas kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan oryantal Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tanyeli, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle. Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük."

