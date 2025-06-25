Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme. Bu hastalıktan artık kimse ölmeyecek. İnsanlar üzerinde denenmeye başladı

Rus bilim insanları, kanser tedavisinde umut vaat eden bir adım attı. Tümör çözücü “Enteromix” aşısı, klinik denemelerde insan üzerinde test edilmeye başlandı. Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Radyoloji Araştırma Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü ile iş birliği yaparak bu yenilikçi çalışmayı sürdürüyor.

Ayrıca, Gamaleya Enstitüsü’nün katkılarıyla geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı bir kanser aşısı da deneme sürecinde.

Ulusal Radyoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Andrey Kaprin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Enteromix” aşısının birinci faz klinik çalışmalarının başladığını duyurdu.

48 gönüllünün katıldığı denemelerde aşının toksik etkisinin oldukça düşük olduğu gözlemlendi. Kaprin, ikinci bir aşının ise melanom hastaları için geliştirildiğini ve Eylül sonunda 60 gönüllüyle testlere başlanacağını belirtti.

Gamaleya Enstitüsü Başkanı Aleksandr Gintsburg, dünya genelinde 25 yeni kanser ilacının geliştirildiğini, onkoloji araştırmalarının ise tıbbi çalışmaların yüzde 35’ini oluşturduğunu vurguladı.

Şu anda küresel çapta 2.162 aktif kanser araştırması yürütülüyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki sağlık sisteminde yapılan yeniliklerle ilaç geliştirme süreçlerinin hızlandığını ve maliyetlerin son bir yılda üçte bir oranında düştüğünü ifade etti.

Bu gelişmeler, kanserle mücadelede yeni bir umut ışığı yakıyor. Rus bilim insanlarının çalışmaları, özellikle kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleriyle kanserin ölümcül etkisini azaltmayı hedefliyor.