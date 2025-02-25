Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme! Hastalarda tüm tümörleri yok ediyor

ABD'de bulunan Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen kişiye özel kanser aşısı, 9 böbrek kanseri hastasında tam iyileşme sağladı.

Dailymail'de yer alan habere göre, 2019-2021 yılları arasında uygulanan aşı, cerrahi müdahale sonrası kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden yok etti. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, her hastanın biyolojik özelliklerine özel olarak tasarlandı ve bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladı.

Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, "Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti. Bu aşı, her hasta için özel olarak hazırlandı" dedi.

YENİ AŞI BÜYÜK UMUT VADEDİYOR

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), teşhis edilen hastaların yüzde 85-90’ında ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda büyük bir umut vadediyor.

ÇALIŞMADA ÖNE ÇIKAN BULGULAR

9 hasta, toplamda 7 doz aşı aldı.

Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadarını tanıyıp tepki verdi.

Aşı, hastalığın geri dönüşünü tamamen engelledi.

Ciddi yan etki görülmedi, yalnızca grip benzeri hafif semptomlar rapor edildi.

AŞININ OLUŞUM SÜRECİ

Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan “neoantijen” adı verilen protein fragmanları kullanılarak geliştirildi. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler belirlendi ve bunları tanıyacak peptitler sentezlenerek kişiye özel bir bağışıklık tepkisi oluşturuldu.

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testler gerekiyor. Bu aşamada aşı, bağışıklık sistemini güçlendiren Keytruda (pembrolizumab) adlı ilaçla birlikte test ediliyor. Eğer başarılı olursa, kanser tedavisinde devrim yaratacak bir adım atılmış olacak.