Kanser hastalarının yüzü artık gülecek!

İzmir'de emsal olabilecek önemde bir karara imza atıldı. İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına hükmetti.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

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SGK TARAFINDAN KARŞILANMASINA KARAR VERİLDİ

İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.

Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

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"EMSAL OLMASINI DİLERİZ"

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin 10 yıl önce de akciğer kanseri olduğunu, devam eden süreçte yeni bir kemoterapi kaldıramayacağını belirterek, şunları kaydetti: