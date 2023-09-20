Kanser tedavisinde umut ışığı

Dünyanın en ciddi hastalıklarından kanser için yeni bir umut ışığı doğdu. İşte o umut ışığının detayları…

KAYNAK: İHA
Kanser tedavisinde umut ışığı

Editör: Erkavim Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın, moleküler tedaviyle ilgili şu önemli bilgileri verdi:

“Kanser tedavisindeki ilerlemeler ile ekonomik yüklerinin artması sağlık sistemleri için tehdit oluşturuyor. Bu nedenle gelişen tıbbın, moleküler terapilerin, hedefe yönelik ajanlara ve genetik terapilere ulaşabilmek için ülkemizin bu konu ile ilgili programlarını şimdiden yapması, milli politikaların oluşturulması gerekiyor. Aksi halde bu konudaki gecikmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ülke ekonomisi, sağlık sistemi, bireyler açısından sorun olabilir. Bu nedenle önümüzdeki 5-10 yıla yönelik tüm paydaşlar ile bir araya gelerek yol haritası oluşturması gerekiyor. Türkiye’nin bu yatırımı bir ekonomik getiri olarak da görmesi gerekir. Yani ülkemiz tüketici olmaktan üretici olma yönünde plan yapmalıdır. Böylece sadece hastaların terapiye ulaşması değil ülkemize ekonomik getiride de bulunacaktır.”

İHA

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