Meme kanserini yenen Kaptan Pilot Bilge Derin ve tedavi sürecinde ona destek olan, sonrasında hayallerini gerçekleştirip ikinci pilot olan Osman Taşkın, hastane koridorlarından gökyüzüne uzanan ilham verici dostluklarını şimdi aynı kokpitte sürdürüyor.
Kanser tedavisinden aynı kokpite: Kaptan pilot ve eski hemşirenin inanılmaz hikayesi!
Meme kanserini yenen Kaptan Pilot Bilge Derin ve tedavi sürecinde ona destek olan, sonrasında hayallerini gerçekleştirip ikinci pilot olan Osman Taşkın, hastane koridorlarından gökyüzüne uzanan ilham verici dostluklarını şimdi aynı kokpitte sürdürüyor.
Meme kanserini başarıyla atlatarak yeniden gökyüzüne dönen Türk Hava Yolları (THY) Kaptan Pilotu Bilge Derin ile tedavi sürecinde ona destek olan ve o dönemin hemşiresiyken şimdilerde THY’de ikinci pilot olarak görev yapan Osman Taşkın, hastane sürecinin ardından aynı kokpitte bir araya geliyor.
İLHAM VEREN YAŞAMLAR REKLAM FİLMİNE TAŞINDI
Meme kanseri farkındalık ayı vesilesiyle Türk Hava Yolları (THY), bu özel buluşmayı konu alan bir reklam filmi hazırladı.
Filmde, meme kanseri teşhisi konulan THY kaptan pilotu Bilge Derin’in, tedavi süresince kendisine moral veren ve destek olan, o dönem hemşirelik yapan, ancak hayali pilotluk olan Osman Taşkın ile kesişen yolları ve dostlukları anlatılıyor.
ZORLU MÜCADELE SONRASI GERİ DÖNÜŞ
Kaptan Pilot Bilge Derin, 2018 yılında meme kanseriyle verdiği mücadeleyi yaklaşık 10 ay süren zorlu bir tedaviyle başarıyla tamamladı ve pilotluk görevine geri döndü. Bu zorlu süreçte tanıştığı, havacılığa ilgi duyan hemşire Osman Taşkın, zor günlerinde ona hem moral hem de tedavi desteği sağladı.
Hemşire Osman’ın çocukluğundan beri pilotluk hayali vardı. Meme kanserini birlikte yenen THY Pilotu Bilge Derin de Osman’ın bu hayalini gerçekleştirmesi için ona büyük destek oldu.
Yoğun bir çalışmanın ardından Osman Taşkın, THY’de ikinci pilot olmayı başardı. Hastane odasında başlayan bu güçlü dostluk, şimdilerde aynı kokpit ortamında devam ediyor.
"OSMAN BENİM NEŞE KAYNAĞIM OLDU"
Kanserle mücadelede umudu, dayanışmayı ve hayalleri gerçekleştirme gücünü vurgulayan reklam filminde Bilge Derin, o günleri şöyle anlattı:
“Tedavimin en zor döneminde hemşire Osman ile tanıştım. Osman, ağrılı tedavilerimi neşeli hale getirdi.
Düştüğümde elimden tuttu, kaldırdı ve ‘Hadi, başarabilirsin!’ dedi. Onun da çocukluk hayali pilotluktu; sadece biraz cesarete ihtiyacı vardı. Ben de ona ‘Hadi, sen de başarabilirsin’ dedim."
"BİLGE KAPTANIN HAVACILIK TUTKUSU İLHAM VERDİ"
Çocukluk hayalini gerçekleştiren İkinci Pilot Osman Taşkın ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Benim hayalim pilot olmaktı. Bilge Kaptan ile hastanede çalıştığımız dönemde yollarımız kesişti.
Onun havacılığa olan tutkusu bana ilham verdi. Bir gün bana ‘Sen de yapabilirsin!’ dediğinde ona çok güvendim. Şimdi ise aynı kokpiti paylaşıyoruz. Biz artık aynı gökyüzünün iki yolcusuyuz."