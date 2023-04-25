Kanser vakaları önlenebilir mi

Dünya çapında kanser vakalarının son 10 yıl içinde 5 kat arttığını açıklayan Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, her yıl yaklaşık 12 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıktığını açıkladı. Kuruluş, kanserin, kalp, akciğer ve şeker rahatsızlıklarıyla birlikte, dünyanın mücadele ettiği en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten kuruluş, daha sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları sayesinde her yıl 2,8 milyon kanser vakasının önlenebileceğini belirtti. Kuruluş, hükümetleri, büyük bir toplumsal sağlık felaketinin yaşanmaması için önlem almaya da çağırdı.

Sağlık uzmanları, kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin birçoğunun aşırı alkol tüketimini kontrol altına alarak, beslenme şekillerini düzelterek, sigara tüketimini engelleyerek ve daha fazla fiziksel aktiviteyi teşvik ederek önlenebileceğini belirtiyor. Aynı uzmanlar, söz konusu tedbirlerin hayata geçirilmesi için hükümetlerin vergilendirme, hukuki düzenleme ve reklam konularında bir dizi adım atması gerektiğini de vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kanser, kalp yetmezliği, şeker, solunum yetmezliği gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar her yıl 36 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Bu rakamın, 2030 yılı itibariyle 52 milyonu bulması bekleniyor. Söz konusu rahatsızlıklar, genellikle ”zengin dünyanın hastalıkları” olarak nitelendirilse de yoksul ülkelerde yaşayan insanları daha çok etkiliyor. Her yıl tespit edilen 12 milyon kanser vakasının 7 milyonu gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkıyor.