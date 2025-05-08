Kanserde bitkisel tedavilerle ilgili uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Kanser, modern tıbbın en karmaşık mücadele alanlarından biri olmaya devam ederken, hastaların tedavi sürecinde başvurduğu bitkisel kürler ve alternatif yöntemler tartışma konusu. Ancak bilim dünyası, bu ürünlerin kanser tedavisinde etkili olduğuna dair hiçbir kesin kanıt bulunmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, kontrolsüz kullanılan bitkisel ürünlerin karaciğer enzimlerini etkileyerek ilaçların metabolizmasını bozabileceğini ve hatta hayati riskler oluşturabileceğini belirtti.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Bugüne kadar yapılan klinik araştırmalar, bitkisel ürünlerin kanseri tedavi ettiğini gösteren herhangi bir veri sunmadı. Aksine, bu ürünler kemoterapi veya radyoterapi gibi standart tedavilerin etkinliğini azaltabilir ya da yan etkilerini artırabilir. Özellikle karaciğer enzimlerini etkileyen bitkisel takviyelerin, ilaçların vücuttaki işleyişini bozarak tedavi sürecini riske atabileceğine dikkat çekildi.

Uluslararası alanda da benzer görüşler hakim. ABD’deki MD Anderson Kanser Merkezi’nden onkolog Dr. Lorenzo Cohen, “Bitkisel ürünlerin masum olduğu algısı tehlikeli bir yanılgı. Örneğin, St. John’s Wort gibi bazı bitkisel takviyeler, kemoterapi ilaçlarının karaciğerdeki metabolizmasını hızlandırarak ilacın etkisini ortadan kaldırabilir” dedi. Cohen, Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak, bitkisel ürünlerin %30’unun kanser ilaçlarıyla etkileşime girerek ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

KARACİĞER SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Bitkisel ürünlerin karaciğer üzerindeki etkileri, özellikle kanser hastaları için kritik bir konu.

Gastroenteroloji Bölümü’nden uzmanlar, ephedra, sarımsak, zencefil ve ginkgo gibi bitkisel ürünlerin, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama riskini artırabileceğini vurguladı.

Hepatology dergisinde yayımlanan bir araştırma, bitkisel takviyelerin karaciğer toksisitesine yol açma oranının son 10 yılda %15 arttığını ortaya koydu. Bu durum, özellikle karaciğer kanseri veya metastatik hastalıkları olan hastalarda tedaviyi daha da karmaşık hale getirdi.

HASTALAR İÇİN ÖNERİLER

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser hastalarının bitkisel ürün kullanmadan önce mutlaka onkologlarına danışması gerektiğini vurguladı. Hastalar, internette veya kulaktan kulağa yayılan bilgilere değil, bilimsel verilere güvenmeli. Bitkisel ürünlerin içeriği genellikle tam olarak bilinmiyor ve bazıları toksik maddeler içerebiliyor. Özet, hastaların tedavi sürecinde onkoloji ekibiyle iş birliği içinde olmasının hayati önem taşıdığını ekledi.

BİLİMSEL TEDAVİ ÖNCELİĞİ

Kanser tedavisinde bitkisel kürlerin cazibesine kapılmadan önce, hastaların ve yakınlarının bilimsel gerçekleri göz önünde bulundurması gerekti.

İngiltere’deki Kanser Araştırma Merkezi’nden Dr. Emma Smith, “Bitkisel kürler, kanser tedavisinde mucizevi bir çözüm sunmuyor. Hastaların enerjilerini ve umutlarını, kanıtlanmış tedavilere yönlendirmeleri daha güvenli ve etkili bir yol” dedi.

Uzmanlar, bitkisel ürünlerin kullanılmasının düşünüldüğü durumlarda, mutlaka bir onkoloji hekimi ve beslenme uzmanıyla konsultasyon yapılmasını önerdi.

Kanser tedavisinde umut, bilimsel tıbbın sunduğu yeniliklerde yattı. Hastaların bu süreçte bilinçli adımlar atması, hem tedavi başarısını artırıyor hem de gereksiz risklerin önüne geçti.