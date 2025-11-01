Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı açtı.

Hastane girişinde kurulan stantta, kadınlara erken tanının önemi anlatılırken, kendi kendine meme muayenesi konusunda da uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

ANKA Hastanesi uzman hekimleri ve hemşireleri, standı ziyaret eden vatandaşlara meme kanserinde risk faktörleri, tarama yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verdi. Ayrıca katılımcılara pembe kurdele takdim edilerek farkındalık mesajı verildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek. Biz de ANKA Hastanesi olarak farkındalık oluşturmak, kadınlarımızı bilinçlendirmek ve erken teşhisi teşvik etmek için bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinlik boyunca hastane personeli ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, kadınların kendi sağlıklarını koruma bilincinin artırılması hedeflendi. ANKA Hastanesi yetkilileri, toplum sağlığına yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.



