Kanserde erken teşhisin yeni silahı

Mide ve bağırsak kanserleri, dünya genelinde en sık görülen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen kanser türleri arasında yer aldı. Ancak, kromoendoskopi olarak bilinen boyama yöntemi, bu hastalıkların erken teşhisinde devrim oluşturdu.

Genel cerrahi uzmanları, uygulanan bu yöntemin kanserli hücreleri tespit etme başarısını artırdığını vurgulayarak, “Toplumumuz, erken teşhisin önemini kavramış durumda. Erken yakalanan kanser vakalarında hem cerrahi müdahale kolaylaşıyor hem de hastaların yaşam süresi uzuyor” dedi.

KROMOENDOSKOPİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kromoendoskopi, endoskopi sırasında mide ve kalın bağırsak mukozasının özel boyalarla boyanması işlemine dayandı. Bu yöntem, normal mukoza ile kanserli hücreler arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar bu yöntemi şu şekilde açıkladı:

“Gastroskopi ve kolonoskopi sırasında mukozayı özel boyalarla boyuyoruz. Bu işlem, kanserli hücrelerin belirgin hale gelmesini sağlıyor. Endoskopist, mukozayı ayrıntılı bir şekilde inceleyerek şüpheli bölgelerden biyopsi alıyor.”

Kanserli dokuların erken evrede tespit edilmesini sağlayarak tedavinin başarısını artırdı.

Uluslararası alanda da bu yöntem dikkat çekti. Japonya’da, mide kanseri taramalarında kromoendoskopinin yaygın kullanımı sayesinde vakaların yüzde 90’ı erken evrede yakalandı.

Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasuyuki Seto, “Boyama yöntemi, kanserli hücrelerin normal dokudan ayrılmasını kolaylaştırıyor. Bu, özellikle minimal invaziv tedavilere olanak tanıyor” diyerek yöntemin etkinliğine vurgu yaptı.

Japonya’daki bu başarı, erken teşhisin hayatta kalma oranlarını nasıl artırdığını kanıtladı. Erken evre mide kanseri vakalarında 10 yıllık sağkalım oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, boyama yönteminin mide ve bağırsak kanseri teşhisinde çığır açtığını gösterdi.

Amerikan Kanser Derneği’nin raporuna göre, kromoendoskopi ile yapılan taramalar, standart endoskopiye kıyasla kanserli lezyonların tespit oranını yüzde 30 artırdı.

İngiltere’de yayımlanan bir çalışmada, bu yöntemin özellikle yüksek risk grubundaki hastalarda polip ve erken evre tümörlerin tespitinde kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Uzmanlar, boyama endoskopisinin özellikle ailede mide kanseri öyküsü olanlar için hayati önem taşıdığını söyleyerek, “Ailesel yatkınlık, mide kanseri riskini artıran en önemli faktörlerden biri. Bu gruptaki hastaların 30 yaşından itibaren tarama yaptırması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Sigara, alkol, obezite ve Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi risk faktörleri de erken tarama gerekliliğini artırdı.

ERKEN TEŞHİSİN HAYAT KURTARAN ETKİSİ

Erken teşhis, mide ve bağırsak kanserlerinde tedavi başarısını doğrudan etkiledi. Uzmanlar, “Mide kanseri erken evrede yakalandığında, endoskopik yöntemlerle tedavi edilebiliyor ve cerrahiye gerek kalmayabiliyor” dedi.

Uzmanlar, boyama yönteminin bu süreçte kritik bir rol oynadığını ekledi:

“Kanser hücreleri boyayı az tutarken, normal mukoza homojen bir şekilde boyanıyor. Bu fark, erken teşhisi mümkün kılıyor.”

Avrupa’da yapılan bir başka araştırma, kromoendoskopinin kolon kanseri taramalarında polip tespit oranını artırdığını ortaya koydu.

Almanya’daki Deutsches Krebsforschungszentrum’un verilerine göre, düzenli kolonoskopi ve boyama yöntemiyle yapılan taramalar, kolon kanseri kaynaklı ölümleri yüzde 40 oranında azalttı.

HALKI BİLİNÇLENDİRME ÇAĞRISI

Uzmanlar, mide ve bağırsak kanserlerinin erken teşhisinde halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Hekime geç başvurular, ileri evre teşhislerin en büyük nedeni. Risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırması şart” dedi.