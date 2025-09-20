Kanserde hayat kurtaran üç sinyal! Bilim insanları uyardı

Kanser, vücudun normal işleyişini bozan, kontrolsüz hücre büyümesiyle karakterize bir hastalık.

Gelişmiş tedavi yöntemlerine rağmen, hastalığın ilerlemiş evrelerde teşhis edilmesi, mücadeleyi zorlaştırıyor. Bilimsel yayınlar ve uzmanlar, vücudun gönderdiği ilk uyarı işaretlerinin farkında olmanın, tedavideki başarı şansını ciddi şekilde artırdığını belirtti.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Amerikan Kanser Derneği (ACS) tarafından yapılan bir araştırma, kanser hastalarının yüzde 60'ından fazlasının, hastalık teşhis edilmeden önceki aylarda en az bir belirtiyi deneyimlediğini gösterdi. Ancak bu belirtilerin genellikle yorgunluk, ağrı veya kilo kaybı gibi başka rahatsızlıklarla ilişkilendirildiği için önemsenmediği belirtildi.

İngiltere'deki Kanser Araştırma Merkezi'nden (Cancer Research UK) Dr. Sarah Jarvis, bu duruma dikkat çekerek, "İnsanlar, uzun süren ve altta yatan bir nedeni olmayan belirtileri göz ardı etme eğiliminde. Bu belirtiler tek başına bir şey ifade etmeyebilir ancak bir araya geldiğinde dikkate alınması gereken bir tablo oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi'nden Onkolog Prof. Dr. David Ryan, özellikle bu belirtilerin hayat tarzı değişikliklerine rağmen geçmemesi durumunda bir uzmana danışılması gerektiğini vurguladı.

Ryan, "Özellikle birkaç haftadan uzun süren ve alışılmadık belirtiler için, bir hekimle görüşmek her zaman en doğru adımdır" diye ekledi.

ASLA GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN 3 ÖNEMLİ BELİRTİ

Açıklanamayan Kilo Kaybı: Diyet veya spor gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmadan kısa sürede belirgin kilo kaybı yaşanması, kanserin ilk uyarı işaretlerinden biri olabilir. Özellikle pankreas, mide ve akciğer kanserlerinde bu belirti sıkça görüldü.

Devam Eden Ağrı: Vücudun belirli bir bölgesinde, nedeni bilinmeyen ve uzun süren ağrı hissi, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Kemik, beyin veya testis kanserlerinde bu tür ağrılar sıkça rapor edildi.

Halsizlik ve Yorgunluk: Yoğun tempodan veya uykusuzluktan kaynaklanmayan, dinlenmekle geçmeyen kronik yorgunluk, birçok kanser türünde erken belirti olarak ortaya çıktı. Anemi veya lösemi gibi kan kanserlerinde bu durumun özellikle belirgin olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bu belirtilerden bir veya daha fazlasının, özellikle yaşam tarzı değişikliklerine rağmen devam etmesi durumunda, bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirtti. Erken teşhisin, tedavinin başarısını ve yaşam kalitesini artırdığı bir kez daha vurgulandı.