Kansere duvar ören ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül olan kansere duvar ören ökse otu ortaya çıktı.

KANSERE BÖYLE İYİ GELİYOR

Son zamanlarda yapılan bazı kanser araştırmalarında ökseotunun tümör oluşumunu engellediği saptanmıştır. Bunun için farklı kanser türlerine göre farklı ağaçların ökse otlarından yapılan iğne türü ilaçlar yapılarak kullanılmaktadır.

KANSER NEDİR?

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılıp onları istila etmesiyle ortaya çıkan geniş bir hastalık grubudur. Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller. Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur.

ÖKSE OTU NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kurumuş yaprakçık ve genç sürgün üzerine bir bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirerek hazırlanan çay, günde üç kez içilir.

UYARI : Ökseotunun meyveleri kullanılmamalıdır.

