Kansere kalkan olan besin listesi ortaya çıktı

Ölümcül hastalık olan kanseri önleyen besin listesi ortaya çıktı. Kansere kalkan olan besin listesi nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansere kalkan olan besin listesi ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Çağın korkulan ve ölümcül hastalığı kanser bu kadar yaygınlaşırken sağlığınız için adım atmanın önemi dikkat çekiyor.

Ölümcül hastalık olan kanseri önleyen besin listesi belli oldu. Peki, kansere kalkan olan besin listesi nelerdir?

İşte detaylar…

-Araştırmalar beslenme alışkanlıklarıyla kanser arasında yakından ilişki olduğunu gösterirken; sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara ve alkolden kaçınmak, düzenli tempolu yürüyüş yapmak olmazsa olmazlar. Bir de kansere karşı bağışıklığı güçlendiren ve kanserle savaşan besinler mevcut.

-Kuru baklagiller hücrelerinizi koruyor. Kuru baklagiller, kanserin oluşturduğu hücre hasarına karşı hücreleri koruyucu fitokimyasallar içeriyor.

-Mevsim meyve ve sebzeleri kalkanınız olsun. Brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak, pazı gibi sebzeler birçok anti-kanserojen bileşikler içeriyor.

-Bağışıklığınız sarımsak ve soğanla güçlensin

-Mevsiminde tüketilen domates antioksidan etkisiyle prostat, meme, sindirim sistemi, mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltıyor.

-Yazın ve sonbaharda bir küçük salkım üzüm yiyerek anti-kanserojen etkiden koruyor.

-Yaban meyvelerinin etkisi dikkat çekiyor. Ancak yaban mersinini tüketemeyenler için alternatif besinler de var. Örneğin çilek, kırmızı dut, böğürtlen ve ahududu gibi meyvelerde de benzer bileşikler bulunuyor.

-Günde 2 fincan yeşil çay içmeyi ihmal etmeyin.

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