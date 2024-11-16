Kansere kalkan oluyor kemikleri kaya gibi yapıyor. Hasadı başladı kilosu 20 TL'den satılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen ‘şeker mandalina’da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl" dedi.

Yiğenoğlu "Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı. Kabuğunun kabarması, su oranının artması gerekti ama pek ulaşmadı fakat lezzeti aroması nedeni ile talep görüyor. Şu an bahçede 15-20 TL pazarda 25 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.

MANDALİNANIN YARARLARI

1. C vitamini ile bağışıklığı kuvvetlendirir

2. DNA ve RNA’yı destekler

3. Kansere karşı korur

4. Uzun süre tok tutar

5. Kalp krizi riskini azaltır

6. Kemik gelişimini sağlar

7. Yaraları iyileştirir

8. Demir eksikliğine karşı

9. Göz sağlığı için önemli

10. Tatlı krizi için alternatif