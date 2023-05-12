Kansere karşı 5 besin

Editör: Ali Öncü

Prof. David Khayat’ın önerileri şöyle:

Etler üzerlerinde bulunabilecek kandaki demirin zararından temizlenmeleri için bol suyla yıkanmalı veya sirkeli, limonlu su içinde, suyun rengi açılıncaya kadar değiştirilerek bekletilmeli. Pişirildikten sonra ete baskı uygulanarak içinde kalan kan da çıkarılmalı.

Et en fazla 120 derecede pişirilmeli. Kızartma yapılmamalı çünkü et yüksek sıcaklıkta kanserojen madde yayar. Yiyecekler alevle direk teması engellenmeli.

Havuç ve şeftalide de bulunan Beta Karoten, sigara içenlerde çok tüketildiğinde akciğer kanseri riskini 3 kat artırır.

E vitaminini fazla tüketen erkeklerde prostat kanseri olma riski yüzde 40 oranında artar.

Cilt kanserine yakalanma tehlikesi diğerlerinden daha fazla bulunan açık tenli, sarışın kişiler güneşe çıkıldığında kanserojen madde yayma tehlikesi olan psoralen adlı elementin bulunduğu portakal suyunu az miktarda tüketmelidir.

Selenyum minerali ve C vitamini desteği sağlayanlar dışında, beslenme diyetine katkı sağlayacak başka bir ilaç kullanılmamalıdır.

İŞTE EN İYİ 5 BESİN

SAFRAN:

İçindeki antioksidan miktarı fazla olan safranın sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri iyileştirme etkisi bulunur.

KERSETİN:

akao, elma kabuğu ve çayda bulunan bu madde, düzgün tüketim ile akciğer kanseri riskini yüzde 50 azaltır.

SOĞAN VE SARIMSAK:

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada 6 diş sarımsak tüketimi mide kanseri riskini yüzde 50, kolorektal kanseri riskini ise yüzde 30 oranında azaltır. Günde 80 gram soğan tüketimi de rahim kanseri riskini yüzde 20 oranında düşürür.

NAR:

Antioksidan oranı yüksek bu meyve günde yarım litreye kadar tüketilebilir. Kalp hastalıklarına karşı da yararlıdır.

YEŞİL ÇAY: En az 3 ay boyunca düzenli içilen yeşil çay ağızda kanser oluşması riskini yüzde 50 oranında azaltır.