Kansere karşı basit adım hayat kurtarıyor! 30 dakika yetiyor

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen en ciddi sağlık sorunlarından biri. Ancak, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, günlük yaşamda uygulanabilecek basit alışkanlıkların kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi. Aktarılan bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, kanser riskini dörtte bir oranında düşürdü.

Uzmanlar, bu basit ama etkili alışkanlığın, özellikle hareketsiz yaşam tarzının yaygın olduğu modern toplumlarda hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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FİZİKSEL AKTİVİTE: KANSERE KARŞI GÜÇLÜ BİR KALKAN

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser vakası teşhis ediliyor. Kanser türlerinin büyük bir kısmı ise yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili.

Amerikan Kanser Derneği’nin (American Cancer Society) raporunda, düzenli fiziksel aktivitenin kolon, meme ve akciğer kanseri gibi yaygın kanser türlerinin riskini %20-25 oranında azalttığı belirtidi. Araştırmalar, haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapan bireylerde kanser riskinin belirgin şekilde düştüğünü ortaya koydu.

Hareketsiz yaşam, obezite ve kronik inflamasyon gibi kanser riskini artıran faktörleri tetikliyor.

Günde sadece 30 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktiviteler, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

İngiltere’deki Imperial College London tarafından yürütülen bir meta-analiz çalışması, düzenli fiziksel aktivitenin 13 farklı kanser türünde riski azalttığını doğruladı.

Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan bu çalışma, 1 milyondan fazla katılımcının verilerini inceleyerek, haftada 5 gün 30 dakikalık orta yoğunlukta egzersizin kanser riskini %24’e kadar düşürebileceğini gösterdi.

Çalışmada, egzersizin bağırsak florasını düzenlediği, insülin direncini azalttığı ve stres hormonlarını dengelediği belirtildi.

Alman Kanser Araştırma Merkezi’nden (Deutsches Krebsforschungszentrum) Dr. Michael Leitzmann, “Fiziksel aktivite, kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen biyolojik mekanizmaları harekete geçiriyor. Özellikle obeziteyle ilişkili kanser türlerinde egzersizin etkisi çok daha belirgin” dedi.

Leitzmann, egzersizin sadece kanser riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda kanser tedavisi sürecinde hastaların yaşam kalitesini artırdığını da ekledi.

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YABANCI UZMANLARDAN ÖNERİLER

ABD’deki MD Anderson Kanser Merkezi’nden onkolog Dr. Karen Basen-Engquist, fiziksel aktivitenin kanser önlemedeki rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Basen-Engquist, “Herkesin spor salonuna gitmesi gerekmiyor. Bahçe işleri, dans etmek, merdiven çıkmak gibi günlük aktiviteler bile kanser riskini azaltmada etkili. Önemli olan düzenli hareket etmek” dedi. Dr. Basen-Engquist, özellikle 40 yaş üstü bireylerin haftada en az 3-4 kez 30 dakikalık egzersiz yapmasını önedi.

Egzersizin kanser riskini azaltmadaki etkisinin yanı sıra psikolojik faydalarına da dikkat çekildi.

Fiziksel aktivite, stres ve kaygıyı azaltarak bağışıklık sistemini destekliyor. Kanser hastalarında bile düzenli egzersiz, tedavi sürecinde yorgunluğu azaltıyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor.

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HANGİ EGZERSİZLER DAHA ETKİLİ?

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için herhangi bir fiziksel aktivitenin faydalı olduğunu, ancak bazı egzersiz türlerinin daha etkili olabileceğini belirtti:

Tempolu yürüyüş: Günde 30 dakika tempolu yürüyüş, kalp sağlığını destekler ve kanser riskini azaltır.

Kuvvet egzersizleri: Haftada 2-3 kez yapılan ağırlık kaldırma veya direnç egzersizleri, kas kütlesini korur ve metabolik sağlığı iyileştirir.

Aerobik egzersizler: Bisiklet sürme, yüzme veya koşu gibi aktiviteler, kan dolaşımını artırarak kanser riskini düşürür.

Esneme ve yoga: Stresi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel iyilik halini artırır.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEME

Kanser riskini artıran başlıca faktörler arasında sigara, alkol, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı yer aldı. WHO, dünya genelindeki kanser vakalarının yaklaşık %30’unun yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini tahmin etti. Fiziksel aktivite, bu değişikliklerin en kolay ve erişilebilir olanlarından biri. Özellikle obeziteyle ilişkili kanser türlerinde (meme, kolon, rahim kanseri gibi), kilo kontrolü ve düzenli egzersiz kritik bir rol oynadı.

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HERKES İÇİN UYGULANABİLİR BİR ÇÖZÜM

Fiziksel aktivite, pahalı ekipmanlar veya özel bir alan gerektirmediğinin altı çizildi. Uzmanlar, herkesin yaşam tarzına uygun bir egzersiz rutini oluşturabileceğini belirtti. Örneğin, işe yürüyerek gitmek, asansör yerine merdiven kullanmak veya akşam yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş yapmak bile büyük fark oluşturdu. Önemli olan, hareketi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek olduğunun altı çizildi.

HAREKETE GEÇİN, KANSERİ ÖTELEYİN!

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, düzenli fiziksel aktivitenin kanser riskini azaltmada güçlü bir araç olduğunu açıkça ortaya koydu. Günde sadece 30 dakikalık bir hareket, sağlığınızı korumanın ve kansere karşı önlem almanın en basit yollarından biri.

Uzmanlar, hareketsiz yaşam tarzını terk ederek küçük adımlarla büyük değişimler oluşturabileceğinin vurguladı.