Kansere karşı savaşı siyah mı, yeşil zeytin mi kazanıyor? İşin uzmanları anlatıyor

Zeytin, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olmanın ötesinde, kanserle mücadelede güçlü bir müttefik olarak öne çıktı. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve biyoaktif bileşiklerle dolu olan bu küçük meyve, kolon, meme ve prostat kanseri gibi ölümcül hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Ancak, siyah ve yeşil zeytin arasındaki farklar, sağlık üzerindeki etkilerini nasıl şekillendiriyor? Harvard, Mayo Clinic ve Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü gibi otoritelerin son araştırmaları ile uzman görüşleri, bu soruya ışık tuttu.

Siyah zeytin mi, yoksa yeşil zeytin mi kanserle mücadelede daha etkili? İşte bilimsel gerçekler ve uzman tavsiyeleri...

ZEYTİNİN KANSERLE SAVAŞTA GÜCÜ

Zeytin, oleik asit (monounsaturated yağ asidi), E vitamini, polifenoller ve oleocanthal gibi güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir inceleme, Akdeniz diyetindeki zeytin ve zeytinyağı tüketiminin kanser riskini azalttığını gösterdi. Özellikle hidroksitirosol (HT) ve oleuropein gibi fenolik bileşikler, kanser hücrelerinin apoptozunu (programlı hücre ölümü) teşvik ederek tümör oluşumunu baskıladı.

WebMD’nin bir raporuna göre, bu bileşik, ibuprofen benzeri bir anti-inflamatuar etkiyle kanser hücrelerini hedef aldı.

SİYAH ZEYTİN: ANTİOKSİDANLARIN OLGUN GÜCÜ

Siyah zeytin, tam olgunlaşmış zeytinlerden elde ediliyor ve bu süreçte antioksidan içeriği güçlendi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, siyah zeytinlerin yüksek oranda hidroksitirosol ve oleanolik asit içerdiğini, bu bileşiklerin kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini gösterdi.

Siyah zeytinler, yeşil zeytinlere kıyasla daha düşük sodyum içeriğiyle de dikkat çekiyor, bu da hipertansiyon hastaları için avantaj sağladı.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten diyetisyen Julia Zumpano, “Siyah zeytinler, olgunlaşma sürecinde daha yoğun antioksidanlar biriktiriyor. Özellikle E vitamini ve polifenoller, serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltıyor” dedi.

Siyah zeytinler, lif açısından da zengin; 100 gram siyah zeytin, günlük lif ihtiyacının %17’sini karşılıyor. Bu, bağırsak sağlığını destekleyerek kolon kanseri riskini düşürdü.

Times of India’nın raporuna göre, siyah zeytinlerin düzenli tüketimi, kolon kanseri riskini balık yağı kadar düşük seviyelere indirebildi.

YEŞİL ZEYTİN: POLİFENOL ZENGİNİ GENÇ SAVAŞÇI

Yeşil zeytinler, olgunlaşmadan hasat ediliyor ve bu nedenle daha yüksek polifenol içeriğine sahip.

Foods dergisinde yayımlanan bir çalışma, yeşil zeytinlerin özellikle hidroksitirosol ve oleuropein açısından siyah zeytinlerden daha zengin olduğunu ortaya koydu. Bu bileşikler, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek meme, kolon ve prostat kanseri riskini azalttı. Ancak, yeşil zeytinlerin tuzlu suyla işlenmesi, sodyum içeriğini artırıyor; 100 gram yeşil zeytin, günlük sodyum ihtiyacının %68’ini karşılayabilir.

İngiltere’deki King’s College’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Yeşil zeytinler, yüksek polifenol içeriğiyle kanserle mücadelede etkili. Ancak, tuz içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü şart” dedi.

Yeşil zeytinler, anti-inflamatuar özellikleriyle alerji dönemlerinde de fayda sağladı. DoveMed’in raporuna göre, yeşil zeytinlerin polifenolleri, kolesterol oksidasyonunu önleyerek kardiyovasküler hastalıkları da engelledi.

SİYAH MI, YEŞİL Mİ? BİLİM NE DİYOR?

Siyah ve yeşil zeytinler arasında besin değeri açısından büyük farklar yok, ancak kanserle mücadeledeki etkileri farklılık gösterdi:

Siyah Zeytin: Daha yüksek E vitamini ve lif içeriğiyle kolon kanseri ve kalp sağlığına destek oldu. Oleanolik asit, karaciğer sağlığını güçlendiriyor ve kanser hücrelerini baskıladı.

Yeşil Zeytin: Polifenol açısından daha zengin, özellikle hidroksitirosol ve oleuropein ile meme ve prostat kanseri riskini azalttı. Ancak, yüksek sodyum içeriği dikkat gerektirdi.

Antioxidants dergisinde yayımlanan bir çalışma, yeşil zeytinlerin fenolik ekstraktlarının, kanser hücrelerinde reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini inhibe ettiğini gösterdi.

Siyah zeytinler ise daha güçlü anti-inflamatuar etkiler sunuyor, bu da kronik inflamasyonla ilişkili kanser türlerine karşı koruma sağladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Frank Hu, “Her iki zeytin türü de kanserle mücadelede etkili. Siyah zeytinlerin olgunluğu, antioksidan profilini güçlendirirken, yeşil zeytinler polifenol yoğunluğuyla öne çıkıyor. Önemli olan, tuz içeriğine dikkat ederek düzenli tüketim” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: ZEYTİNİ SOFRANIZA NASIL EKLEYECEKSİNİZ?

Uzmanlar, zeytinin kanserle mücadeledeki faydalarından yararlanmak için şu önerilerde bulundu:

Porsiyon Kontrolü: Günde 5-10 zeytin (15-30 gram) tüketmek, antioksidan ve sağlıklı yağ alımını optimize eder. Yeşil zeytinlerde sodyum nedeniyle daha küçük porsiyonlar tercih edilmeli.

Tuzdan Arındırma: Tuzlu suda işlenmiş zeytinleri tüketmeden önce suda bekleterek sodyum içeriğini azaltın.

Çeşitlendirme: Salatalarda, pizzalarda, makarnalarda veya tek başına atıştırmalık olarak hem siyah hem yeşil zeytin kullanın. Siyah zeytinler, zeytin ezmesi veya ekmek yapımında ideal; yeşil zeytinler ise martini garnitürü veya aperatif tabaklarda öne çıktı.

Doğal Ürünler Seçin: Kimyasal işleme maruz kalmamış, doğal fermente zeytinleri tercih edin. Siyah zeytinlerde demir glukonat (E579) gibi renklendiricilerden kaçının.

ZEYTİN, KANSERLE MÜCADELEDE DOĞAL BİR SİLAH

Siyah ve yeşil zeytinler, kanserle mücadelede güçlü birer besin. Siyah zeytinler, olgunlaşmış yapılarıyla antioksidan ve lif açısından zengin bir seçenek sunarken, yeşil zeytinler polifenol yoğunluğuyla kanser hücrelerine karşı savaşta öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, her iki türün de Akdeniz diyetinin kanser önleyici etkilerine katkı sağladığını doğruladı.