Kansere karşı büyük zafer

BBC’nin haberine göre, Great Ormond Street Hastanesi’ndeki bir grup doktor, ‘canlı bir ilaç’ olarak nitelendirilen ve 6 yıl önce geliştirilen ‘temel düzenleme’ adlı biyolojik mühendislik terapisini Alyssa’da uygulamaya karar verdiği bildirildi. Alyssa’nın lösemisi için yapılan diğer tüm tedaviler başarısız olduğu bildirilmişti.

Leicester’da yaşayan Alyssa’ya geçen yıl mayıs ayında T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi konduğu ifade edildi.

6 AY SONRA KANSER HÜCRELERİ VÜCUTTAN TEMİZLENDİ

Normal şartlarda T-hücrelerinin vücuttaki tehditleri arayıp yok ederek vücudun muhafızları olması gerektiği ifade edildi. Ancak Alyssa’nın Kanser türü oldukça agresif bir yapıdaydı. Alyssa için T-hücreleri artık tehlike haline gelmiş ve kontrolden çıkmıştı. Doktorlardan ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu yeni terapiyi Alyssa’nın kanserli T hücrelerini yakalayıp öldürebilen yeni bir T hücresi türü tasarlamak için kullandı.

Uzmanlar, bir donörden gelen sağlıklı T-hücreleriyle başlayarak bunları modifiye etme işlemi yaptı. Yaklaşık 6 ay sonra kanser hücrelerinin vücuttan temizlendiği tespit edildi. Ancak tekrar ortaya çıkması ihtimaline karşı Alyssa halen izleniyor.