Kansere neden olan düzenli alınan ilaçlar ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Sağlık uzmanları, güneş ışınlarının ve bazı ilaçların cilt kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Bu ilaçlar, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli tedavi yöntemlerinden biri olabilir.

Cilt Kanseri Riskini Artıran İlaçlar

Doç. Dr. Ayşe Akbaş, cilt kanserlerinin erkeklerde altıncı, kadınlarda ise beşinci en yaygın kanser türü olduğunu belirtiyor.

Akbaş, genetik bozukluklar ve çevresel faktörlerin cilt kanserine yol açabileceğini ifade ederek, özellikle genetik yatkınlığı olan, sarı saçlı ve açık gözlü bireylerin risk altında olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, güneşe karşı duyarlılık yaratan ilaçların kullanımının cilt kanseri gelişimini kolaylaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Akıllı İlaçlar ve Cilt Kanseri

Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, akıllı ilaçların kanser tedavisindeki başarısını anlatıyor.

Sevindik, bu ilaçların sadece hedeflenen tümör veya hücre tipine etki ederek, yan etkileri azalttığını ve tedavinin etkinliğini artırdığını söylüyor.

Güneş Işıklarının Etkisi ve Korunma Yöntemleri

Güneş ışınları, ozon tabakasından süzülerek gelirken, ultraviyole B ışınları cilt hücrelerinin DNA yapısını bozarak kanser gelişimine katkıda bulunuyor.

Uzmanlar, güneşli bölgelerde yaşayanların ve özellikle bebeklik dönemindeki çocukların koruyucu kremler kullanması gerektiğini belirtiyor.

Yetişkinlerin de 30 faktör ve üzeri koruyucu kremler kullanması öneriliyor.

Güneşe Karşı Duyarlılık Yaratan İlaçlar ve Önlemler

Kalp, sivilce ve romatizma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, cildi güneşe karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Bu ilaçları kullanan bireylerin, cilt kanseri riskinin yanı sıra, ciltte yaşlanma ve lekelenme gibi sorunlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuluyor.

Bu nedenle, güneş koruyucu kremlerin düzenli olarak kullanılması gerektiği vurgulanıyor.