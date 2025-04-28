Kansere set çekiyor saç dökülmesini önlüyor. "Yeşil mucize"nin hasadı başladı. Günde 1 tane yemek yetiyor

Hatay’ın verimli Amik Ovası’nda salatalık hasadı başladı. Antakya’nın Paşaköy Mahallesi’nde çiftçi Selami Hurma, 80 dönümlük tarlasının 20 dönümünde Şubat’ta ektiği salatalıklardan ilk ürünleri topluyor. Tarladan 15 TL’ye alıcı bulan salatalık, marketlerde 25-30 TL arasında satılıyor. Ancak çiftçiler, fiyat farkından şikayetçi. Hurma, “Tarladaki fiyat sabit kalıyor ya da düşüyor, ama marketlerde fiyatlar artıyor,” diyor.

DON VERİMİ VURDU

Yılın başında etkili olan don afeti, Amik Ovası’ndaki mahsulü olumsuz etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir don görmediğini belirten Hurma, kuraklığın sulama sayesinde sorun yaratmadığını, ancak donun verimi düşürdüğünü ifade etti. “Hasat normal seviyede, ama çok iyi değil. Günde 500 kilogram ürün topluyoruz,” dedi. Salatalık hasadı Temmuz’a kadar devam edecek.

SAĞLIK MUCİZESİ

Salatalık, sadece lezzetiyle değil, sağlık faydalarıyla da öne çıkıyor. Yüksek su içeriği (yüzde 95) sayesinde vücudu nemlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Diyet lifi, bağırsak sağlığını desteklerken, düşük kalorisi kilo kontrolüne yardımcı oluyor. İçerdiği fisetin, antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle kanser riskini azaltabilir. Ayrıca beyin sağlığını destekleyerek odaklanmayı artırıyor.

CİLT VE SAÇ DOSTU

Salatalık, C vitamini, çinko ve kafeik asit içeriğiyle cilt sağlığını koruyor, yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. B vitaminleri (biotin, riboflavin, niasin) saç büyümesini teşvik ederken, erken saç dökülmesini ve beyazlamayı önlüyor. K vitamini ve kalsiyum ise kemik sağlığını güçlendiriyor, kırık riskini azaltıyor.

FOSFOR DEPOSU

Molibden ve florür içeriğiyle salatalık, diş çürüklerini önlerken, kalsiyum dişleri güçlendiriyor. Fosfor, hormon dengesini destekleyerek endokrin sistemine katkı sağlıyor. Günlük bir salatalık, önerilen fosfor ihtiyacının yüzde 4’ünü karşılıyor.