Kansere yakalandığı iddia edilen Ediz Hun'dan açıklama

Yeşilçam’ın ünlü sanatçısı Ediz Hun, sosyal medyada çıkan "kanser oldu" iddialarını yalanlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Açıklamalarda bulunan Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirirken, Kadıköy’de bulunan özel bir hastanede rutin kontrolleri gerçekleştirdiğini ve test sonuçlarının gayet iyi çıktığını belirtti.

"SAĞLIĞIM YERİNDE. SEVENLERİM MERAK ETMESİN"

Basına sızdırılan haberlerin gerçeklerle bir ilgisi olmadığını ve yanlış bilgi sızdırıldığını söyleyen Hun, “Çok şükür sağlığım yerinde. Sevenlerim merak etmesin” dedi.

Ediz Hun ayrıca doğa ve iklim değişikliği konularında konferanslar vermeyi sürdüreceğini de not düştü.

Ünlü sanatçı daha önce Selma Güneri ile bir tiyatro oyununda sahne aldığını hatırlattı ve benzer bir teklif gelirse tekrar sahnelere dönebileceğini de söyledi.

EDİZ HUN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 20 Kasım 1940

Doğum Yeri: İstanbul, Cihangir, Alman Hastanesi

Eğitim: Avusturya Ortaokulu ve Atatürk Erkek Lisesi mezunu. Almanya’da Diş Hekimliği okudu.

Kariyer: 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmada birinci olduktan sonra "Genç Kızlar" filmi ile sinema sektörüne girdi. Kariyeri boyunca 130 filmde rol aldıktan sonra sinema serüvenini sonlandırdı.

Aile: 1973 yılında hostes Berna Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Bengü (1974) ve Burak (1981) isimli iki çocuğu oldu.