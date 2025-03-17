Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı

'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile hafızalara kazınan Nursel Ergin kanser hastası olduğunu açıklamasıyla gündem olmuştu.

'Gelinim Mutfakta' yarışması ile tanınan ve uzun bir süre sunuculuk yapan ünlü sunucu 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı. "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada" diyen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor.

AĞLAYARAK SAÇLARINI KAZITTIĞI ANI PAYLAŞTI

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.

"Hepsi geçecek" diyen Nursel Ergin kendisine kanser hastalarından çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Güç sizde güçlü olun" dedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

"Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" diyen Ergin ayrıca yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönüyor.