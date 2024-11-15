Kansere yakalanınca setlere ara vermişti! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'inin yeni mesleği şaşırttı

Komiser Volkan karakteriyle yıldızını parlatan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandıktan sonra setlere ara vermişti. Ünlü isim o zor günleri geride bıraktı.

KANSERİ YENİP SETLERE GERİ DÖNDÜ

Kanseri yenip setlere geri dönen Aksoy, şimdilerde yeni dizisi 'Bir Yemin Ettim' ile ekranlara geri dönüyor.

YENİ MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kanser tedavisi gördüğü dönemde huzuru denizlerde bulan Aksoy kaptanlık diplomasını aldı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

İzmit’te dünyaya gelen Boğaç Aksoy, Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Bunların yanında ünlü isim, at biniciliği eğitimi aldı.

LENFOMA KANSERİ NEDİR?

Lenf kanseri vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi.

Lenf kanserinin sık görüldüğü yerler; lenf bezleri. Lenf bezleri ise vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri.

BİR YEMİN ETTİM

“Bir Yemin Ettim” dizisinin yayın günü belli oldu.

İzleyicisi tarafından heyecan ve merakla beklenen dizi, tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Sadece tanıtımıyla izleyicisini meraklandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Bir Yemin Ettim dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü oyuncu Boğaç Aksoy’da bulunuyor. Aksoy, dizide Kaan karakterine hayat verecek. İşte dizide yer alan diğer oyuncular.

Melih Özkaya – Kerim

Merve Kansu – Ecrin

Boğaç Aksoy – Kaan

Elif Aksu

Halil İbrahim Yılmaz

Melda Arat

Alpay Özdoğancı

Işıl Mete

Okan Yiğit

Numan Çakır