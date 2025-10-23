Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Neşe Aksoy, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, geçtiğimiz ay "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ACI HABER GELDİ

Kanser tedavisi gören sinema sanatçısı Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı tarafından Aksoy'un ölümüyle ilgili;

"Film-San Vakfı şeref üyelerimizden oyuncu Neşe Aksoy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise şunları kaydetti:

"Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

NEŞE AKSOY KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, sinemadaki ilk deneyimlerini "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarla yaşadı. Aksoy, bu dönemde doğal oyunculuğu ve zarif tavırlarıyla beğenildi.

1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle kariyer edindi.