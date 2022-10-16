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Kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı

Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkvan'ın son sözleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 13:46
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Kansere yenik düşmüştü! İşte Billur Kalkavan'ın son sözleri

Kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
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Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" dedi.

SON VİDEOSUNDA KANSER HASTALARINA SESLENMİŞ

Dün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslendi: "Korkmayın"

ÜZÜCÜ HABERİ HAMDİ ALKAN VERMİŞTİ

Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
 


 

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