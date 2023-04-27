Kanseri önlüyor, kabızlığı yok ediyor

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yaptığı açıklamada, kurutulmuş meyvelerin insan sağlığındaki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Ve şunları söyledi:

“Böylece meyvelerin suyu dışında tüm besin ögeleri önemli ölçüde korunmuş olur. Daha fazla taze meyve tüketilerek alınabilecek besinler bu yoğunlaşma nedeni ile daha az miktarda kurutulmuş meyve ile vücuda alınabilir. Kurutulmuş meyvelerin enerji, kuvvet ve öğrenme üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu nedenle özellikle spor sırasında gücü artırır. Kötü kolesterolü düşürür. Beslenme sorunlarına bağlı kansızlıkları önler. Emziren annelerde süt oluşumunu artırır. Hastalıkların ve yaraların iyileşmesini hızlandırır, kolaylaştırır. Kurutulmuş meyveler içerdikleri lif zenginliğiyle mide barsak sistemi kanserlerinden korur ve kabızlığı önler”

KURUTULMUŞ MEYVELER NASIL SAKLANMALI

Kurutulan meyvelerin mutlaka ışık görmeyen, serin ve kuru yerlerde saklanması gerektiğini belirten Prof. Yorulmaz, uygun şartlarda saklanmayan ya da yeterince kurutulmayan özellikle kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi meyvelerde, kansere neden olan bit, mantar zehiri olan aflatoksin oluştuğuna vurgu yaptı.

Açıkta satılan, görünüşü kirli kuru meyvelerle de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yorulmaz, ”Özellikle trafiğe yakın yerlerde açıkta satılan kurutulmuş meyveler, egzoz gazları nedeniyle kansere de neden olabilecek kimyasal maddelerle kirlenmeye daha açık olduklarından, buralardan satılan alınmamalıdır” dedi.