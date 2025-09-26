Kanseri riskinde obezite alarmı! Bilim dünyasından kritik uyarı

Dünya genelinde hızla yayılan obezite salgınının, kadınlarda en yaygın jinekolojik kanser türü olan endometrium kanseri (rahim iç zarı kanseri) riskini önemli ölçüde artırdığı, son dönemde yayımlanan kapsamlı bilimsel çalışmalarla bir kez daha kesinleşti.

Uzmanlar, vücut kitle indeksindeki (VKİ) her artışın, kanser riskini katlanarak yükselttiğini dile getirdi.

FAZLA YAĞ DOKUSU, ÖSTROJEN DENGESİNİ BOZDU

Obezite ile endometrium kanseri arasındaki güçlü bağlantının temelinde hormonal dengesizlik ve kronik iltihaplanma yatıyor.

Mayo Clinic Jinekolojik Onkoloğu Dr. Jamie Bakkum-Gamez, yaptığı açıklamada, menopoz sonrası dönemde yumurtalıklar hormon üretimini durdurduğunda, yağ hücrelerinin ana östrojen kaynağı haline geldiğini belirtti.

Dr. Bakkum-Gamez, "Vücuttaki fazla yağ dokusu, androjenleri östrojene dönüştüren aromataz aktivitesini artırıyor. Bu durum, rahim iç zarında kontrolsüz hücre çoğalmasını tetikleyen yüksek östrojen seviyelerine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

120 BİN KADIN ÜZERİNDE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Bu çarpıcı bağlantıyı destekleyen en büyük çalışmalardan biri, Cancer Research UK (CRUK) tarafından finanse edildi ve BMC Medicine dergisinde yayımlandı.

Dr. Emma Hazelwood liderliğindeki Bristol Üniversitesi ekibi, ABD ve İngiltere dahil yedi ülkeden 120 binden fazla kadının genetik verilerini inceledi.

Araştırma, yaşam boyu fazla kilonun etkisini genetik analizlerle ortaya koyarak, VKİ'deki her 5 birimlik artışın endometrium kanseri riskini yaklaşık yüzde 88 oranında artırdığını saptadı.

Dr. Hazelwood, bu oranın önceki tahminlerden daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, çalışmanın obezitenin kansere neden olma mekanizmalarını moleküler düzeyde aydınlatmak için önemli bir ilk adım olduğunu ifade etti.

KANSER RİSKİNİ ARTIRAN HORMONLAR BELİRLENDİ

Bristol ekibinin çalışmasında ayrıca, obezite ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyı yükselten iki kilit hormon olan açlık insülini ve testosteron tespit edildi. Bu bulgular, gelecekte bu hormon seviyelerini düzenleyici ilaçların, yüksek risk altındaki bireylerde kanseri önlemede kullanılabileceği umudunu doğurdu.

CRUK Sağlık Bilgileri Başkanı Dr. Julie Sharp, basına verdiği demeçte, "Bu tür araştırmalar, fazla kilo veya obezitenin İngiltere'deki ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve nedenini belirlemeye başlamamıza yardımcı olabilir" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

TEK ÇÖZÜM: SAĞLIKLI KİLO YÖNETİMİ

Amerikan Kanser Cemiyeti'ne (ACS) göre, endometrium kanseri vakalarının yüzde 50'den fazlasının fazla kilo ve obeziteye atfedilebileceği tahmin edildi.

Profesör Dr. Andreas Obermair gibi uzmanlar, bu riskle mücadelede en etkili yolun kilo kaybı olduğunu söyledi.

Dr. Obermair, yaptığı bir değerlendirmede, "Obez kadınlar arasında, kilo vermeyi hedefleyen ve vücut ağırlıklarının yüzde 5 veya daha fazlasını kaybedenlerin endometrium kanseri riskini önemli ölçüde düşürdüğü görüldü" dedi. Ayrıca, bariyatrik cerrahinin obez bireylerde bu kanser riskini yüzde 70-80 oranında azalttığına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Uzmanlar, genel nüfusun obezite ve endometrium kanseri arasındaki bu kuvvetli ilişkiden büyük ölçüde habersiz olduğunu, bu nedenle kamuoyu farkındalığının artırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.