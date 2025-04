Kanseri tetikleyen bu besinlerden uzak durun! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

İşlenmiş etler kanser riskinde ilk sırayı aldı. Son araştırmalar, bazı besinlerin kanseri tetiklediğini doğrularken, uzmanlar doğru beslenme ile bu riski azaltmanın yollarını açıkladı.

İşte bilimsel verilerle desteklenen 5 etkili strateji…

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen en ciddi sağlık tehditlerinden biri.

Kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olan bu hastalığın risk faktörleri arasında beslenme alışkanlıkları önemli bir yer tuttu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etleri “Grup 1 Kanserojen” kategorisine alarak alarm zillerini çaldı.

Bilimsel çalışmalar, doğru beslenme ile kanser riskinin %30-40 oranında azaltılabileceğini gösterdi.

ABD’li onkolog Dr. William Li ve İngiltere’den beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, kanserle savaşta beslenmenin gücüne dikkat çekti.

İşte riskli gıdaları masadan kaldırıp yerine geçecek 5 beslenme önerisi…

Riskin Lideri: İşlenmiş Etler

İşlenmiş etler, kanser riskinde başı çekiyor. The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir çalışma, her gün 50 gram işlenmiş et tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %18 arttığını ortaya koydu.

Nitrit, nitrat ve yüksek sıcaklıkta işleme sırasında oluşan heterosiklik aminler (HCA), bu gıdaları kanserojen yapıyor.

Dr. William Li, “İşlenmiş etler, sindirim sistemi kanserleri için bir saatli bomba. Bunları diyetten çıkarmak, kanserle mücadelede ilk adım” dedi.

Kırmızı etin haftada 500 gramı aşmaması da uzmanlarca önerildi.

1. Renkli Sebzeler ve Meyvelerle Antioksidan Kalkanı

Sebze ve meyveler, kanserle savaşta doğal birer müttefik. Journal of the American Medical Association dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 400 gram (yaklaşık 5 porsiyon) sebze-meyve tüketenlerde kanser riskinin %15 azaldığını gösterdi. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli gibi kükürtlü gıdalar ve kırmızı-mor meyveler, antioksidanlarıyla hücre hasarını önledi.

Prof. Tim Spector, “Renkli besinler, vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Özellikle lif zengini olanlar bağırsak sağlığını koruyor” dedi.

2. Tam Tahıllarla Bağırsak Dostu Beslenme

Lifli gıdalar, kanser riskini düşürmede kilit rol oynadı. British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, tam tahıl tüketiminin kolon kanseri riskini %20 azalttığını buldu.

Yulaf, kinoa ve esmer pirinç gibi gıdalar, bağırsak florasını destekleyerek toksinlerin atılımını hızlandırdı.

Dr. Li, “Lif, kanserojen maddeleri bağırsaktan süpürüp atıyor. İşlenmiş karbonhidratlar yerine tam tahılları seçmek hayat kurtarıcı olabilir” açıklamasını yaptı.

3. Omega-3 ile İltihapla Mücadele

Omega-3 yağ asitleri, kanserle bağlantılı kronik iltihabı azaltıyor. Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir inceleme, haftada iki kez somon, sardalya veya keten tohumu gibi omega-3 zengini gıdalar tüketenlerde meme ve prostat kanseri riskinin %10 düştüğünü gösterdi.

İngiltere’den diyetisyen Dr. Carrie Ruxton, “Omega-3, hücre zarlarını güçlendiriyor ve kanser hücrelerinin çoğalmasını zorlaştırıyor” dedi. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar da bu etkiyi destekledi.

4. Şeker ve Alkolü Sınırlandırın

Şekerli içecekler ve alkol, kanser riskini artıran gizli düşmanlar. Cancer Research dergisinde 2024’te yayımlanan bir çalışma, düzenli alkol tüketiminin ağız, karaciğer ve meme kanseri riskini %25 artırdığını ortaya koydu.

Aşırı şeker ise obeziteye yol açarak dolaylı yoldan kanseri tetikledi.

Prof. Spector, “Alkol ve şeker, kanser hücrelerini besleyen bir ortam oluşturuyor. Bunları hayatımızdan çıkarmak, riski ciddi şekilde düşürür” dedi.

5. Probiyotiklerle Mikrobiyomu Güçlendirin

Bağırsak sağlığı, kanserle savaşta kritik bir cephe. Gut dergisinde yayımlanan bir çalışma, probiyotik açısından zengin yoğurt ve kefir tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %12 azaldığını gösterdi.

Dr. Li, “Sağlıklı bir mikrobiyom, kanserojen maddelerle savaşır ve bağışıklığı destekler. Fermente gıdalar, bu dengeyi sağlamanın en doğal yolu” dedi.

Kimchi ve turşu gibi fermente besinler de bu listeye eklenebilir.

UZMANLARDAN EK UYARI: KİLO KONTROLÜ ŞART

Obezite, meme, kolon ve karaciğer gibi 13 kanser türüyle doğrudan bağlantılı. The New England Journal of Medicine dergisine göre, ideal kiloyu korumak kanser riskini %30’a kadar düşürdü.

Dr. Ruxton, “Riskli gıdalardan uzak durmak yetmez; fiziksel aktivite ve dengeli beslenme bir arada olmalı” dedi.

Haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz de bu stratejinin parçası.

SOFRANIZ KANSERLE SAVAŞIN

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, kanser riskini azaltmada beslenmenin ne kadar güçlü bir araç olduğunu kanıtladı.

İşlenmiş etler gibi riskli gıdaları masadan kaldırıp, sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla dolu bir diyet benimseyerek sağlığınızı koruyabileceğiniz bildirildi.