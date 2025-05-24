Kanseri yenen 12 yaşındaki çocuğu bando ile uğurladılar: Yürekleri ısıtan görüntüler Samsun’dan geldi

Geçen yıl baş ağrısı ve kusma şikâyetiyle VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne başvuran Benay Sayın'a yapılan tetkiklerde, çocukluk çağında sık görülen agresif bir beyin tümörü olan, medulloblastom teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiden oluşan zorlu bir tedavi sürecinin ardından minik Benay, son kemoterapisini alarak iyileşme yolunda önemli bir adım attı. Hastane çıkışında ailesi tarafından organize edilen sürpriz kutlamada, bando takımı çaldı; ailesi ve hastane personeli sevinçlerine ortak oldu.

Son kemoterapisini alan Benay, "Uzun bir zamandan sonra çok güzel bir durum olduğu için çok mutluyum. Çok uzun sürdü ama sonu çok güzel bitti. Bugünkü etkinlik için de çok mutlu oldum" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNE UYUM SAĞLADI, AİLESİ DE BÜYÜK DESTEK VERDİ"

Tedavi sürecini değerlendiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Mustafa Bilici, "Benay, baş ağrısı ve kusma şikâyetiyle bize yönlendirildiğinde yapılan tetkiklerde beyin tümörü tespit ettik. Medulloblastom, çocukluk çağı beyin tümörlerinin yaklaşık beşte birini oluşturur ve agresif seyirli bir kanserdir. Hastanın tedavisini multidisipliner olarak, beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve çocuk onkolojisi olarak planladık. Önce başarılı bir şekilde ameliyatı yapıldı, sonra radyoterapisini aldı ve kemoterapilerini verdik. Fizik tedavi rehabilitasyon bölümünden destek aldık. Benay, tedavi sürecine uyum sağladı, ailesi de büyük destek verdi. Bugün, son kemoterapisini verdik. Onun bu süreci başarıyla tamamlamış olması bizi son derece mutlu etti. Yakın takiplerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Küçük Benay'ın mücadelesi ve düzenlenen bu etkinlik hem hastane personeline hem de çevresindekilere umut kaynağı oldu.