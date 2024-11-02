Kanseri yenen doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı ortopedi doktoru hayatını kaybetti, aracın sürücüsü yaralandı. 69 yaşındaki doktorun bir süre önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kınık mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Koray Şenel (44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte emekli Ortopedi Doktoru Sefa Sefer(69)'e çarpıp 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti. Kaza sonucu bir süre önce kanser hastalığını yenen doktor feci şekilde hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine çok sayıda Polis ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.