Kanserin ana sorumlusu ortaya çıktı

Kaynak: AA
Kanserin ana sorumlusu ortaya çıktı
İsveç'te, 40 yıllık süre zarfında 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu belirlendi.

İsveç’te yapılan bir araştırmada bilim insanları 40 yıllık süre zarfında 4,1 milyon hastanın verilerini inceledi. İnceleme sonucunda kanser vakalarının yüzde 40’ının aşırı kilo ile doğrudan bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Obezitenin artan riskini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, fazla kiloya bağlı kanser vakalarının katlanarak arttığını açığa çıkardı.

Bu araştırma sonucunda öne çıkan kanser türleri ise; meme, bağırsak, rahim ve böbrek

Yapılan araştırmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu ortaya çıktı.

Bu araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayınladığı son verilere göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

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