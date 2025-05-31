Kanserin gizli işaretlerinde sivilce mi var? Uzmanlar uyardı

Sivilce, ergenlikten yetişkinliğe kadar milyonlarca insanın karşılaştığı yaygın bir cilt sorunu. Ancak uzmanlar, bazı sivilce türlerinin ciddi sağlık sorunlarının, hatta kanserin belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar, özellikle geçmeyen, alışılmadık görünümlü veya kanamalı sivilcelerin, cilt kanseri gibi ciddi hastalıklarla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Türkiye ve dünyada uzmanlar, bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sivilceler genellikle hormonal değişiklikler, stres veya yanlış cilt bakım ürünleriyle ilişkilendirilse de, bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

American Academy of Dermatology (AAD) tarafından yayımlanan bir çalışma, ciltteki bazı lezyonların, özellikle bazal hücreli karsinom (BCC) ve skuamöz hücreli karsinom (SCC) gibi cilt kanseri türlerinin erken belirtileri olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten Stanford Üniversitesi’nden Dr. Anthony Rossi, “Sivilceye benzeyen ancak iyileşmeyen, kaşıntılı veya kanayan lezyonlar, mutlaka bir dermatolog tarafından incelenmeli” dedi.

Mayo Clinic’ten Dr. Dawn Davis, özellikle 40 yaş üstü bireylerde yeni ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen sivilcelerin melanoma, yani en ölümcül cilt kanseri türüyle ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir araştırma, melanomanın erken evrelerinde sivilce benzeri kırmızı veya nodüler lezyonlar şeklinde kendini gösterebileceğini ortaya koydu.

Araştırma, bu tür lezyonların erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını gösterdi. Ayrıca, bazı iç organ kanserlerinin ciltte sivilce benzeri belirtilerle kendini gösterdiği biliniyor. Örneğin, pankreas kanseri veya nöroendokrin tümörler, ciltte kaşıntılı ve kırmızı döküntülere neden olabiliyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Elizabeth Buchbinder, “Cilt, vücudun aynasıdır. Anormal sivilceler, özellikle gece terlemesi, kilo kaybı veya yorgunluk gibi belirtilerle birlikteyse, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir” dedi.

Cilt kanseri riskini artıran faktörler arasında aşırı güneş ışığına maruz kalma, solaryum kullanımı, açık ten rengi ve genetik yatkınlık yer aldı.

Türkiye’de, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanlarda UV ışınlarına bağlı cilt kanseri vakaları daha sık görüldü.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 8 bin yeni cilt kanseri vakası teşhis ediliyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, sivilce benzeri lezyonların değerlendirilmesi için ABCDE kuralını öneriyor: Asimetri, sınır düzensizliği, çok renkli görünüm, çapın 6 mm’den büyük olması ve değişim (evolving). Bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde, bir dermatoloğa başvurulması gerekiyor.

Cleveland Clinic’ten Dr. Allison Vidimos, “Erken teşhis, cilt kanserinde hayatta kalma oranını dramatik bir şekilde artırır. Melanoma erken yakalanırsa, beş yıllık sağkalım oranı yüzde 99’a ulaşabilir” dedi.

Türkiye’de cilt kanseri taramaları için dermatolojik muayeneler ve dermatoskopi gibi yöntemler yaygınlaşırken, yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri de teşhiste kullanılmaya başlandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Uzmanlar, cilt kanseri riskini azaltmak için güneş koruyucu kullanımını, düzenli cilt kontrollerini ve sağlıklı yaşam tarzını önerdi.

Güneş ışınlarına maruziyeti azaltmak için öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, geniş kenarlı şapkalar ve UV koruyucu giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, ciltteki herhangi bir değişikliğin düzenli olarak takip edilmesi ve şüpheli durumlarda hemen bir uzmana başvurulması gerektiği belirtildi.

Sivilceler genellikle zararsız gibi görünse de, bazıları ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu yaygın cilt sorununun ardında kanser gibi ciddi bir tehdidin yatabileceğini gösterdi. Erken teşhis ve bilinçli bir yaklaşım, hayat kurtarabilir. Cildinizdeki değişiklikleri göz ardı etmeyin ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurun.