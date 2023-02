Kanserin ilk belirtisi tuvalette mi farkedilir

The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliyer Association'da yayınlanan bir araştırmaya göre Pankreas kanseri hastalarında sarılık ve tuvalete vuran belirtilerle birlikte kaşıntı ortaya çıkıyor.

Dr Lee şunları konuyla ilgili şunları açıkladı:

"Hastalar dışkılarının solgunlaştığını ve idrarlarının renginin daha koyu olduğunu fark eder. Dışkı yağlı görünebilir ve tuvalette yüzebilir, yıkanması zor olabilir. Cildinizin sarardığını fark ederseniz ve soluk dışkı ve koyu renkli idrarınız varsa, acilen doktora görünmelisiniz."

NHS'ye göre , pankreas kanserinin dikkat edilmesi gereken diğer ana semptomları ise şöyle:

İshal veya kabızlık veya dışkınızdaki diğer değişiklikler

Karnınızın üst kısmında ve sırtınızda ağrı (yemek yerken veya uzanırken daha kötü hissedebilir ve öne eğildiğinizde daha iyi hissedebilirsiniz)

Hazımsızlık belirtileri (şişkinlik hissi gibi)

İştah kaybı veya kilo verme

Yorgun hissetmek

Yüksek sıcaklık veya sıcak veya titreme hissi

Hasta hissetmek