Kanserin önüne geçmek mümkün! Uzmanlar uyardı! İşte o basit değişiklikler

Son yıllarda yapılan pek çok bilimsel çalışma, kanserin önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kritik rol oynadığını gösterdi. Özellikle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, sigara ve alkolden kaçınma gibi yaşam tarzı değişikliklerinin kanser riskini %60 oranında azaltabileceği vurgulanıyor. Bu bulgular, kanserin sadece tedavi edilebilen değil, aynı zamanda önlenebilen bir hastalık olduğuna dair önemli bir umut ışığı sunuyor.

KANSERİN %60'I ALIŞKANLIKLARLA ÖNLENEBİLİR

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kanser uzmanı olan Dr. Jane Smith, "Günümüzde kanser vakalarının büyük bir kısmı, yanlış yaşam alışkanlıklarından kaynaklanmakta. Yaptığımız araştırmalar, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sigara içmeme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin kanser riskini %60 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Bu, oldukça yüksek bir oran ve aslında kanserin çoğu türü için önlenebilir bir risk faktörüdür" dedi.

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan Lancet’te yayınlanan bir çalışmaya göre, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, kanserin önlenmesinde büyük bir rol oynamakta.

Araştırmaya göre, sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloda kalmak ve meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek gibi alışkanlıklar, birçok kanser türü için riski ciddi şekilde azaltmakta.

Kanser araştırmalarında öncü olan bir diğer uzman Dr. Timothy J. O’Brien, “Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar, kansere neden olan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu alışkanlıklar terk edildiğinde, kanser riski önemli ölçüde azalır. Aynı şekilde, sağlıklı bir diyeti benimsemek ve egzersiz yapmak da kanserin önlenmesinde kilit faktörlerdir" şeklinde açıklama yaptı.

KANSERİN ÖNLENMESİNDE BESLENMENİN ROLÜ

Beslenme, kanserin önlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıktı. Araştırmalar, özellikle kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketiminin artmasının, kolon, pankreas ve meme kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

American Institute for Cancer Research tarafından yapılan bir araştırma, meyve ve sebze bakımından zengin bir diyetin, kanser riskini %20'ye kadar azaltabileceğini gösterdi.

Beslenme uzmanı Dr. Anne Williams, “Antioksidanlardan zengin bir diyet, hücre hasarını engellemeye yardımcı olabilir ve bu da kanserin gelişmesini önleyebilir. Ayrıca, işlenmiş gıdalardan ve fazla şekerden kaçınmak, kanserle mücadelede önemli bir adımdır” dedi.

Aynı zamanda, daha az kırmızı et ve daha fazla balık ve bitkisel kaynaklardan protein almak, kanser riskini azaltmak için etkili bir strateji. Omega-3 yağ asitlerinin, özellikle bazı kanser türlerinde, tümör büyümesini engellemeye yardımcı olduğuna dair kanıtlar mevcut.

EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Düzenli fiziksel aktivite, kanserin önlenmesinde en önemli faktörlerden bir diğeri.

Journal of Clinical Oncology’da yayımlanan bir araştırma, haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanın, meme ve kolon kanseri riskini %30 oranında azalttığını ortaya koydu.

Egzersiz ve kanser üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir uzman olan Prof. Dr. Laura Collins, “Egzersiz yapmak sadece vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen maddelerin üretimini artırır” dedi.

Egzersiz, vücutta daha fazla oksijenin taşınmasını sağlayarak kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olur. Ayrıca, düzenli egzersiz, stresin azaltılmasına da katkı sağlar ve stresin kanser gelişimine yol açabilecek etkilerini minimize eder.

KANSERİN ÖNLENMESİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIK

Psikolojik sağlık da kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynamakta. Yapılan bazı araştırmalar, uzun süreli stresin, kanser gelişiminde etkili olabileceğini gösterdi. Bu nedenle, stres yönetimi teknikleri ve zihinsel sağlık üzerine yapılan çalışmalar, kanserin önlenmesinde tamamlayıcı bir rol oynayabilir.

Psikiyatri uzmanı Dr. Rachel Green, "Stres, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kanser hücrelerinin büyümesini tetikleyebilir. Meditasyon, yoga ve nefes alma egzersizleri gibi yöntemler, stresle başa çıkmada ve kanser riskini azaltmada yardımcı olabilir" dedi.

KANSERİN YÜZDE 60’I ÖNLENEBİLİR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yaşam tarzı değişiklikleriyle kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini net bir şekilde ortaya koydu. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara içmemek ve stres yönetimini sağlamak, kanserin %60 oranında önlenmesine yardımcı olabilir.

Ancak uzmanlar, herkesin bireysel olarak riskleri göz önünde bulundurarak yaşam tarzı değişiklikleri yapması gerektiğini belirtti. Bu nedenle, sağlık için yapılacak her küçük değişiklik, kanserle mücadelede büyük bir adım olabilir.