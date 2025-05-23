Kanserin yeni hedefi ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı genç yetişkinlerde kanser vakalarının hızla artması, bilim dünyasını ve sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Özellikle meme, kolorektal, mide ve yemek borusu kanserlerinde görülen bu artış, uzmanları hem endişelendiriyor hem de yeni araştırmalara yöneltti.

Beslenme alışkanlıklarından çevresel faktörlere, genetik yatkınlıklardan yaşam tarzı değişikliklerine kadar pek çok unsur, bu artışın olası sebepleri arasında incelendi.

BMJ Oncology: Kanser Vakaları %79 Arttı BMJ Oncology dergisinde 2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma, 1990-2019 yılları arasında 50 yaş altı bireylerde kanser vakalarının %79 oranında arttığını ortaya koydu. Aynı dönemde kansere bağlı ölümler de %28 yükseldi.

Araştırma, özellikle kolorektal, meme, mide ve yemek borusu kanserlerinde belirgin bir artış olduğunu gösterdi.

Edinburgh Üniversitesi’nden bağırsak ve rektum cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Malcolm Dunlop, bu artışın tek bir nedene bağlanamayacağını vurguladı. Dunlop, “Dünya genelinde insanların boy ortalaması artıyor ve boy ile bağırsak kanseri gibi bazı kanser türleri arasında güçlü bir ilişki var. Daha fazla hücre, büyüme hormonuna maruziyet ve kolon yüzeyinin genişlemesi, mutasyon riskini artırabilir” dedi.

Obezite ve Beslenme Alışkanlıkları Suçlanıyor Lancet Public Health dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, X ve Y kuşaklarında (1965-1996 yılları arasında doğanlar) kanser vakalarının kuşaktan kuşağa artış gösterdiğini ortaya koydu.

ABD’de yapılan bu araştırmaya göre, genç yetişkinlerde görülen 17 kanser türünden 10’u obeziteyle bağlantılı. Böbrek, yumurtalık, karaciğer, pankreas ve safra kesesi kanserleri, obeziteyle ilişkilendirilen türler arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obezitenin enflamasyon ve hormonal dengesizlikler yoluyla kanser riskini artırdığını belirtti. Kanser uzmanı Dr. Shivan Sivakumar, “Gençlerde kanser vakaları adeta bir salgın gibi yayılıyor. Batı tipi diyet, yüksek kırmızı et ve sodyum tüketimi, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar bu artışın temel tetikleyicileri olabilir” dedi.

Mikroplastikler ve Uyku Bozuklukları Bilim insanları, geleneksel risk faktörlerinin ötesine bakarak yeni kanserojen kaynakları araştırdı.

Kolon-rektum cerrahı Prof. Dr. Frank Frizelle, mikroplastiklerin erken yaşta başlayan kolorektal kanserlerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Frizelle, mikroplastiklerin bağırsak mukus tabakasına zarar vererek kanserojen etkileri artırabileceğini belirtti. Ayrıca, İngiltere’de 10 bin katılımcıyla yapılan bir araştırma, uyku bozukluklarının kanser riskini artırabileceğini gösterdi.

Uyku düzenini bozan elektronik cihazlardan yayılan yapay ışık ve gece vardiyası gibi faktörler, melatonin hormonunun azalmasına yol açarak meme, kolon ve prostat kanserlerini tetikleyebilir.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Shuji Ogino, “Uyku düzeni, son 50 yılda dramatik şekilde değişti. Bu, kanser artışında göz ardı edilen bir faktör olabilir” dedi.

Genetik Faktörler ve Erken Tanı Çağrısı Kanserin genç yaşlarda artmasının bir diğer olası nedeni, kalıtsal genetik mutasyonlar.

Kanserlerin %5-10’unun kalıtsal gen mutasyonlarından kaynaklandığı belirtildi.

Özellikle BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, meme ve yumurtalık kanser riskini önemli ölçüde artırdı.

ABD’de kolorektal kanser tarama yaşı, artan vakalar nedeniyle 50’den 45’e düşürüldü. Uzmanlar, genç bireylerin belirtiler karşısında vakit kaybetmeden doktora başvurmasını önerdi.

Psikolojik Destek ve Yaşam Tarzı Önerileri Kanser tanısı alan genç bireylerde psikolojik destek de tedavi sürecinin önemli bir parçası.

Stres ve depresyon, kanser tedavisinde uyumu zorlaştırabilir. Psikolojik destek, hastaların yaşam kalitesini artırıyor.

Uzmanlar, gençlerde kanser riskini azaltmak için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma ve yeterli uyku gibi yaşam tarzı değişikliklerini önerdi.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nden Karen Collins, “Günde 30 gram lif tüketimi, kolorektal kanser riskini %10 azaltabilir. Yeşil muz, yulaf ve baklagiller bu konuda güçlü müttefikler” dedi.

GELECEK ENDİŞE VERİCİ Mİ?

Bilim dünyası, gençlerdeki kanser artışının gelecekte daha büyük bir sağlık krizine yol açabileceği konusunda uyardı.

Lancet araştırması, bu trendin devam etmesi halinde kanserle mücadelede elde edilen kazanımların geri dönebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Malcolm Dunlop, “Bu artış, yalnızca bir neslin maruz kaldığı çevresel bir faktörden mi kaynaklanıyor, yoksa daha büyük bir tehdidin habercisi mi? Bunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Gençlerde kanser vakalarındaki bu artış, hem bireyleri hem de sağlık sistemlerini harekete geçmeye zorladı.

Erken teşhis, sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel risk faktörlerinin azaltılması, bu mücadelede kilit rol oynadı.

Uzmanlar, genç bireylerin kendi sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi ve düzenli taramaları ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.