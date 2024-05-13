Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı ünlü oyuncu Olivia Munn, yumurtalarını dondurmaya karar verdi.
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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 1

Oyuncu, geçen yıl meme kanseri teşhisi konulduğundan bu yana beş ameliyat geçirdi.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 2

Vogue'a verdiği röportajda 43 yaşındaki oyuncu, ameliyat olmadan önce yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 3

Munn, daha önce dört ameliyat geçirdiğini ve östrojenle gelişen bir tür olan luminal B meme kanseri nedeniyle tıbbi olarak menopoza girdiğini açıklamış olmasına rağmen şimdi Lupron ilacıyla yapılan bu tedavinin sadece östrojen üretimini durdurmadığını söylüyor.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 4

Doktorlarından farklı bir seçenek istedi ancak onlar, ilaca alternatif olan tek şeyin ameliyat olduğunu ve bunun kanserle mücadelesinde beşinci ameliyatı olduğunu söylediler.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 5

“Rahimimi, fallop tüplerimi ve yumurtalarımı aldırdım" diyen Munn, ameliyatın geçen ay gerçekleştiğini söyledi.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 6

Ancak Munn, kendi bebeklerini taşıyamamasına rağmen seçeneklere sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini, çünkü histerektomi öncesinde 33, 39 ve 42 yaşlarında yumurtalarını üç kez dondurduğunu açıkladı.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 7

Taşıyıcı annelik ihtimalini de düşündüğünü belirten Munn, "Taşıyıcı annelik artık benim için korkutucu bir ihtimal değil çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık bebek taşıyacak yeteneğim yok, dolayısıyla ailemizi kurmak istiyorsak bu bizim seçeneğimiz. Bu yolculuk bana çok şey kazandırdı." dedi.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 8

Amerikalı bir stand-up komedyeni olan John Edmund Mulaney ile aşk yaşayan Olivia Munn’un bu ilişkiden bir oğlu bulunuyor.

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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 9
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Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu 10
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