Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu

Oyuncu, geçen yıl meme kanseri teşhisi konulduğundan bu yana beş ameliyat geçirdi.
Vogue'a verdiği röportajda 43 yaşındaki oyuncu, ameliyat olmadan önce yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.
Munn, daha önce dört ameliyat geçirdiğini ve östrojenle gelişen bir tür olan luminal B meme kanseri nedeniyle tıbbi olarak menopoza girdiğini açıklamış olmasına rağmen şimdi Lupron ilacıyla yapılan bu tedavinin sadece östrojen üretimini durdurmadığını söylüyor.
Doktorlarından farklı bir seçenek istedi ancak onlar, ilaca alternatif olan tek şeyin ameliyat olduğunu ve bunun kanserle mücadelesinde beşinci ameliyatı olduğunu söylediler.
“Rahimimi, fallop tüplerimi ve yumurtalarımı aldırdım" diyen Munn, ameliyatın geçen ay gerçekleştiğini söyledi.
Ancak Munn, kendi bebeklerini taşıyamamasına rağmen seçeneklere sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini, çünkü histerektomi öncesinde 33, 39 ve 42 yaşlarında yumurtalarını üç kez dondurduğunu açıkladı.
Taşıyıcı annelik ihtimalini de düşündüğünü belirten Munn, "Taşıyıcı annelik artık benim için korkutucu bir ihtimal değil çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık bebek taşıyacak yeteneğim yok, dolayısıyla ailemizi kurmak istiyorsak bu bizim seçeneğimiz. Bu yolculuk bana çok şey kazandırdı." dedi.
Amerikalı bir stand-up komedyeni olan John Edmund Mulaney ile aşk yaşayan Olivia Munn’un bu ilişkiden bir oğlu bulunuyor.