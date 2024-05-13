Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu

Taşıyıcı annelik ihtimalini de düşündüğünü belirten Munn, "Taşıyıcı annelik artık benim için korkutucu bir ihtimal değil çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık bebek taşıyacak yeteneğim yok, dolayısıyla ailemizi kurmak istiyorsak bu bizim seçeneğimiz. Bu yolculuk bana çok şey kazandırdı." dedi.