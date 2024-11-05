Kanserle mücadele ediyordu! Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi

'Ankaralı Turgut' olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, uzun bir süredir kötü günler geçiriyordu.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN ÜZEN HABER GELDİ

Hem kızı ve damadının yaptıkları hem de hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü şarkıcının akciğer kanseri olduğu öğrenilmişti. Kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı ortaya çıkınca entübe edildi.

MENAJERİ DUYURDU

Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" ifadelerini kullandı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut Ankara’da doğdu. Gerçek adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcı daha 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalmaya başladı. Ailesinde müzisyen sayısının çok fazla olması Ankaralı Turgut’un da müzisyen olmasını sağladı.

Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Albümleri :

1996 - Tavla

1996 - Arabası Var

1996 - Döşiyelim Abi

1997 - Yakalarsam Tık Tık

1997 - Ne Yersin

1997 - Annene Diyecem

1997 - Sen Gittikten Sonra

1997 - Aganigi Naganigi

1997 - Vay Vay

1998 - Para

1998 - Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

1998 - Bak Hele

- Oturak Alemi