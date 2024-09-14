Kanserle savaşıyor! Kalp sağlığını destekliyor! Kapış kapış satılıyor

Besin değeri yüksek ve ilginç görünümüyle dikkat çeken tarçın elması, diğer adıyla graviola, birçok sağlık faydası sundu.

Kanserden kalp sağlığına kadar geniş bir yelpazede yararları olan bu meyvenin faydaları saymakla bitmez.

İşte tarçın elmasının sağlığımıza olan katkıları...

Yeşil kabuklu ve dikenli yapısıyla dikkat çeken tarçın elması, beyaz ve yumuşak bir iç kısma sahiptir. Tatlı ve hafif asidik bir lezzeti vardır.

Antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan tarçın elması, B1, B2 ve C vitaminleri açısından zengindir.

Ayrıca magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi önemli mineralleri de içerir.

TARÇIN ELMASININ FAYDALARI...

Tarçın elması, yüksek antioksidan içeriği sayesinde birçok fayda sağlar. Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu sayede nezle ve grip gibi kış hastalıklarına karşı vücudun savunmasını artırır. Ayrıca kan şekeri seviyelerini düşürür.

Dikenli kabuğuyla dikkat çeken bu meyve, kanser hücrelerini öldürme ve kalbi güçlendirme özellikleriyle bilinir.

Kan basıncını düzenleyen tarçın elması, atardamar sağlığını destekleyen antioksidanlarla doludur ve kan dolaşımını iyileştirir.

Bu bağlamda insülin direncini ve diyabeti önlemede etkin bir rol oynar. Ayrıca kansere karşı hem koruyucu hem de iyileştirici etkiler sağlar.

Uzun vadede tarçın elması tüketimi, prostat, meme, akciğer ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türlerini önlemede etkilidir.

Ayrıca bağırsakların sağlıklı çalışmasını destekleyerek, bağırsak fonksiyonlarını artırır.

Ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarını yönetmede etkilidir ve lif açısından zengindir. Bu sayede bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlığa iyi gelir.

Vücuttaki iltihapların hızla atılmasını sağlayan tarçın elması, stres ve kaygıyı da azaltır. İçerdiği anonain ve asimilobin bileşikleri sayesinde stresi ve kaygıyı yönetmede etkilidir.

TARÇIN ELMASI NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın elmasını doğrudan tüketebilir veya suyunu yapabilirsiniz. 1 su bardağı tarçın elmasını, yarım litre su ve 1 tatlı kaşığı esmer şekerle blender'dan geçirip içebilirsiniz.

Ayrıca çay olarak da tüketebilirsiniz. 10 gram kurutulmuş tarçın elması yaprağını 1 litre kaynamış suda demleyerek içebilirsiniz.

TARÇIN ELMASININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Şu ana kadar bilinen bir yan etkisi olmasa da, her besinde olduğu gibi, tarçın elmasını da ölçülü tüketmeye özen göstermelisiniz.