﻿Bu beşli kansere meydan okuyor

Kanser çağın en fazla ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşam için ise sağlıklı beslenme şart. Kanserden korunmada bazı yiyecekler var ki o besinler kanseri adeta vücuttan kovuyor.

Doktor William Li, kanseri önleme yani bazı gelişen tümörleri küçültme konusunda yaptığı çalışmayı açıkladı. Li’ye göre beş besin kansersavar görevi görüyor. İşte o besinler.

KURUYEMİŞLER

Doktor Li, en iyi kanserojen yiyeceklerde kuruyemişleri ilk sıraya koydu. Fındık, ceviz, badem, kaju fıstığı, antep fıstığı ve Brezilya cevizi tüketmek çok faydalı. Bu yiyeceklerin bağışıklığı güçlendirmede ve kanser ile savaşan polifenoller içerdiğini söyledi.

İSTİRİDYE

İstiridyenin de polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle güçlü bir antioksidan.

MATCHA ÇAYI

Matcha çayı da güçlü bir antioksidan etkiye sahip. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, matcha çayı kanser kök hücrelerine giden besleyici hatları keserek meme kanseriyle savaş veriyor.

MOR PATATES

Ve kanserle savaşta önemli besinlerden biri daha. Mor patates. Mor patates içerdiği antosiyanin maddesi sayesinde kanser hücreleri ile savaşıyor ve onları aç bırakıyor, ardından yok ediyor.

DOMATES

Li’nin açıkladığı kanserle savaşan önemli yiyeceklerden biri de domates. Doktor Li domatesi "lezzetli bir kanser savaşçısı" olarak tanımlıyor. Domatesin içerisindek yüksek miktardaki likopen bulunuyor. Doktor Li domates için şunu söylüyor:

“Domates ayrıca DNA'nızı hasardan korur, bu da sizi kansere karşı korumanıza yardımcı oluyor”

Dr. Li ayrıca, pişmiş domatesin içerisindeki likopen oranının çiğ domatese göre yüksek olduğunu belirtiyor.